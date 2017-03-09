Лолита произвела настоящий фурор в Риге

Несмотря на эту информацию, популярная исполнительница не унывает и продолжает свой тур по странам Балтии. Буквально вчера в Риге состоялся сольный концерт певицы, билеты на который были раскуплены полностью, передает Rus.TVNET.

Пару месяцев назад одна из самых экстравагантных исполнительниц российской эстрады Лолита Милявская решилась на пластическую операцию.

«У меня мышцы от вокала провисли. Это недуг всех людей, занятых вербальным трудом. И поправить ослабевшие мышцы – моя обязанность», – объяснила певица свое решение.

Как сообщила Лолита, последствия от хирургического вмешательства не самым лучшим образом сказались на вокале.

«Пока мне тяжеловато петь, поскольку после операции не прошло и двух месяцев. Но я умудрилась съездить в тур по Дальнему Востоку, где разработала свой певческий аппарат», – недавно сообщила Милявская.

Тем не менее, недавно Лолита дала концерт в «Крокус Сити Холл», а 9 марта эпатажная певица выступила в рижском Доме Конгрессов с сольной программой, и, судя по теплому приему и восторженной реакции зала, выступление прошло на высшем уровне.

Зрители не могли усидеть на своих местах и танцевали не только в проходах, но и по всему концертному залу. Лолита много шутила, общалась с публикой и исполняла свои лучшие песни живьем с командой профессиональных музыкантов.