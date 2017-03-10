ХБДС-шоу: звезды Comedy Club покажут в Таллинне новое шоу

TCC представляет: большой тур по Восточной Европе умопомрачительного комедийного шоу ХБДС (Харламов, Батрутдинов, Демис, Скороход). Звезды главного юмористического шоу России Comedy Club представят новую программу «Мы». Расширенный состав прославленного проекта (ранее ХБД) выступит в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Минске и Светлогорске. Мастера юмора будут общаться с залом и импровизировать. Каждое выступление неповторимое, поэтому такого вы больше нигде не увидите и не услышите. Это эксклюзив только в вашем городе!

ХБДС-шоу – это расширенный состав уже известного проекта Comedy Club ХБД, в который входили Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Демис Карабидис. Их звездный состав усилил Андрей Скороход. Предстоящее шоу квартета будет мощнее ядерной бомбы – зал просто разорвет от смеха.

«На наших живых концертах всегда горячо! Потому что мы можем показать то, что не входит в телеверсию по соображениям цензуры. Так что у нас все будет не такое гламурно-прилизанное», – предупреждает один из участников шоу Гарик Харламов. Вы понимаете, что предстоящее шоу ХБДС – это вызов! Если вы не боитесь дерзких шуток, цените смелый и откровенный юмор, значит это для вас!

Юмористы подготовили абсолютно новые номера, которые ранее не показывались по ТВ. Этого вы не видели нигде и даже не слышали, поэтому двухчасовой смех нон-стоп обеспечен. Разумеется, в рамках выступления юмористы покажут лучшие и проверенные временем номера, но и они будут модернизированы. Переаншлаг гарантирован: импровизации, эпатажные пародии, шутки и смешные, миниатюры и песенки на известные мотивы. Это смех до слез, поэтому запаситесь салфетками заранее!

В рамках одного концерта вас ожидают многочисленные встречи с представителями разных профессий и областей: сотрудниками ГИБДД, чиновниками и олигархами, гламурными парнями и девушками, домохозяйками и женами олигархов.

Вы поклонники бардовской музыки? Вам повезло! А если вы прохладно относитесь к этому жанру, то отныне вы его полюбите, ведь перед вами выступит «знаменитый» бард Эдуард Суровый. Депутат Егор Батрудов представит свои идеи и взгляды на нынешнюю ситуацию и проблемы. Безусловно, вас ждут встречи и с другими «знаменитостями», но об этом вы узнаете на концерте, ведь нежданные встречи с любимыми всегда в радость.

Уже в июне 2017 года хулиганский квартет представит свою новую программу «Мы» в вашем городе. Не упустите этот шанс, ведь топовые резиденты Comedy Club едут к вам. Позвольте себе на один вечер забыть о цензуре, по-настоящему отдохнуть и зарядиться позитивом на долгое время вперед. Если вы цените юмор звезд Comedy Club, то приобретение билетов просто необходимо, ведь второго шанса увидеть это выступление уже не будет.

/ Pressifoto

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