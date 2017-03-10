Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

ХБДС-шоу: звезды Comedy Club покажут в Таллинне новое шоу

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Резиденты Comedy Club Харламов, Батрутдинов, Карибидис и Скороход представят в Таллинне новое шоу «Мы». представление пройдет 10 июня в таллиннском концертном зале Nordea.

TCC представляет: большой тур по Восточной Европе умопомрачительного комедийного шоу ХБДС (Харламов, Батрутдинов, Демис, Скороход). Звезды главного юмористического шоу России Comedy Club представят новую программу «Мы». Расширенный состав прославленного проекта (ранее ХБД) выступит в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Минске и Светлогорске. Мастера юмора будут общаться с залом и импровизировать. Каждое выступление неповторимое, поэтому такого вы больше нигде не увидите и не услышите. Это эксклюзив только в вашем городе!

ХБДС-шоу – это расширенный состав уже известного проекта Comedy Club ХБД, в который входили Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Демис Карабидис. Их звездный состав усилил Андрей Скороход. Предстоящее шоу квартета будет мощнее ядерной бомбы – зал просто разорвет от смеха.

«На наших живых концертах всегда горячо! Потому что мы можем показать то, что не входит в телеверсию по соображениям цензуры. Так что у нас все будет не такое гламурно-прилизанное», – предупреждает один из участников шоу Гарик Харламов. Вы понимаете, что предстоящее шоу ХБДС – это вызов! Если вы не боитесь дерзких шуток, цените смелый и откровенный юмор, значит это для вас!

Юмористы подготовили абсолютно новые номера, которые ранее не показывались по ТВ. Этого вы не видели нигде и даже не слышали, поэтому двухчасовой смех нон-стоп обеспечен. Разумеется, в рамках выступления юмористы покажут лучшие и проверенные временем номера, но и они будут модернизированы. Переаншлаг гарантирован: импровизации, эпатажные пародии, шутки и смешные, миниатюры и песенки на известные мотивы. Это смех до слез, поэтому запаситесь салфетками заранее!

В рамках одного концерта вас ожидают многочисленные встречи с представителями разных профессий и областей: сотрудниками ГИБДД, чиновниками и олигархами, гламурными парнями и девушками, домохозяйками и женами олигархов.

Вы поклонники бардовской музыки? Вам повезло! А если вы прохладно относитесь к этому жанру, то отныне вы его полюбите, ведь перед вами выступит «знаменитый» бард Эдуард Суровый. Депутат Егор Батрудов представит свои идеи и взгляды на нынешнюю ситуацию и проблемы. Безусловно, вас ждут встречи и с другими «знаменитостями», но об этом вы узнаете на концерте, ведь нежданные встречи с любимыми всегда в радость.

Уже в июне 2017 года хулиганский квартет представит свою новую программу «Мы» в вашем городе. Не упустите этот шанс, ведь топовые резиденты Comedy Club едут к вам. Позвольте себе на один вечер забыть о цензуре, по-настоящему отдохнуть и зарядиться позитивом на долгое время вперед. Если вы цените юмор звезд Comedy Club, то приобретение билетов просто необходимо, ведь второго шанса увидеть это выступление уже не будет.

/ Pressifoto

Внимание: в рамках Весеннего билетного ралли от TCC до 13 марта включительно цена билетов с использованием кода RALLY на 30% дешевле!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАталлинншоуюмор
Завидуем молча!
эксклюзив на limon.ee
мнение
смотри!
галерея и видео
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:45
Виктория Дайнеко разводится после двух лет брака
16:15
Только человек с уникальным зрением cможет найти на этом фото кота. А у тебя получится?
15:56
ХБДС-шоу: звезды Comedy Club покажут в Таллинне новое шоу
15:40
Божечки! Дьявольский смех Терезы Мэй стал хитом Сети (видео)
15:19
Женщина заплатила за незнакомца в супермаркете. Тогда она еще не знала, как он ее отблагодарит
15:00
Фото: 44-летняя Гвинет Пэлтроу ошеломила Сеть фигурой в купальнике
14:49
Злостные нарушители: эти четыре знака Зодиака никогда не следуют правилам
14:34
Ее объявление о продаже платья осталось бы незамеченным, если бы не жених. Посмотрите, с кем она идет за руку!
14:15
Вам такое и не снилось! Вот как успешный эстонец обустроился в США (фото)
13:58
Впервые на сцене КВН Эстонии выступит команда РУДН
13:55
Ой! Лолите трудно петь после пластической операции
13:35
Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!
13:04
Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы (1)
12:45
Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)
12:30
Анастасия Волочкова чуть не погибла из-за своей любви к бане
12:17
Сурганова о раке: я дотянула до последнего
09:49
Десять принципов каждого знака Зодиака — все в точку!
09:29
Ольга Бузова не дождалась скорой помощи (1)
09:09
Нескучной пятницы, друзья! Читайте гороскоп на сегодня, 10 марта!
19:15
Операторы службы «секс по телефону» раскрыли фантазии своих клиентов
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

16:32
Любимые духи или дезодорант могут разрушить здоровье
16:14
Семь повседневных привычек, которые портят наши украшения
15:50
Кибербуллинг: как противостоять виртуальным обидчикам
15:32
Детские коляски на улице нужно защищать от вредного воздуха
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!
Женщина заплатила за незнакомца в супермаркете. Тогда она еще не знала, как он ее отблагодарит
Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы(1)
Вам такое и не снилось! Вот как успешный эстонец обустроился в США (фото)
Злостные нарушители: эти четыре знака Зодиака никогда не следуют правилам
Топ комментариев
Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне (фото)(20)
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(12)
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(6)
Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа(5)
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(5)
CмотриЦеликом
Божечки! Дьявольский смех Терезы Мэй стал хитом Сети (видео)

Божечки! Дьявольский смех Терезы Мэй стал хитом Сети (видео)

Вам такое и не снилось! Вот как успешный эстонец обустроился в США (фото)

Вам такое и не снилось! Вот как успешный эстонец обустроился в США (фото)

Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)

Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)

8. мар
Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисавидеогороскопдевушкаевровидениежизньзвездазвездыкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурсконцертлюбовьмартпевицаплатьеприемроссиясекссмотриснимокталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees