Только человек с уникальным зрением cможет найти на этом фото кота. А у тебя получится?

Фото: ofigenno.cc

Дело в том, что на снимке запечатлен кот. Вот только найти хвостатого проказника совсем непросто. Разглядывая снимок, чувствуешь себя дураком и волей-неволей вспоминаешь знаменитый диалог из культового фильма «ДМБ»:

А сможешь ли ты отыскать на этом фото кота?

Только не стоит искать котика, зависшего на стене или парящего в воздухе, пишет ofigenno.cc. Это самое обычное животное, и оно так не умеет. Так что вероятное место, где засел кот, можно вычислить логически.

Если же тебе надоело искать усатого проныру и ты хочешь узнать правильный ответ, смотри его ниже.

На самом деле всё было очень просто. Кот прятался возле мусорного бака. И если тебе сразу же удалось его отыскать, то твоему зрению можно искренне позавидовать!