Впервые на сцене КВН Эстонии выступит команда РУДН

Новый, 22-й по счету, сезон будет открыт масштабной игрой, в которой примут участие команды из Эстонии, Беларуси и России. Впервые в турнире эстонского КВН примет участие сборная РУДН (Москва), команда из вуза с давними квновскими традициями, которая в этом году играет в Премьер лиге Международного союза КВН.

Конкуренцию именитой команде составит «Апельсиновый абсурд» из Таллинна, в прошлом году успешно дебютировавшая в Высшей лиге. Зрителей ждет встреча с новым коллективом из Минска – команда «Одна такая» играет в лучших традициях белорусского КВН и в прошлом году завоевала чемпионский титул одной из сильнейших лиг этой страны.

Также на сцену выйдет таллиннская команда «Лобстер от смеха», в прошлом году завоевавшая бронзовые награды. Выступления этого коллектива, который состоит всего из одного человек никого не могут оставить равнодушным.

В сезоне 2017 года игры КВН Эстонии пройдут в двух лигах. В высшей лиге участие примут 8 команд из России, Беларуси и Эстонии. В Лиге юмора Start Up, мероприятия которой проводятся в культурном центре Линдакиви примут участие около 20 команд из Таллинна, Маарду, Нарвы и Риги.