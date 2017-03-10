Божечки! Дьявольский смех Терезы Мэй стал хитом Сети (видео)

Как видно на кадрах записи, устрашающе политик посмеялась во время выступления лидера лейбористов Джереми Корбина во время заседания парламента 8 марта.

Добавим, что в своей речи Корбин высказал обвинения в адрес Мэй в "согласовании сделки" с советом графства Суррей, которая якобы связана с повышением муниципального налога на 15%. Почему эта тема так развеселила премьера, неизвестно.

Тем временем в Сети мгновенно набрал популярность хэштег #TheresaLaughs, а шутники начали сравнивать политика со злодеями из голливудских фильмов.