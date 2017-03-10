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Женщина заплатила за незнакомца в супермаркете. Тогда она еще не знала, как он ее отблагодарит

Limon.ee
Limon.ee
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Люди склонны забывать о том, как важны маленькие поступки. А иногда мы просто не понимаем, насколько для другого человека важно то, что нам кажется сущим пустяком, пишет Маркетиум.

Трейси Уоршел всегда верила в силу доброты. Вот почему она предложила оплатить продукты мужчины, который забыл кошелек дома. Нужны были всего 8 долларов. Трейси не составило труда прийти на помощь тому, кто в этом нуждался.

Подозревала ли она, что этот поступок полностью изменит ее жизнь?

Вскоре ее ждал огромный сюрприз. Тем, что произошло, Уоршел поделилась на своей странице в Facebook. Ее пост стал вирусным.

Оказывается, человек, которому помогла Трейси, очень захотел ее отблагодарить. Мужчина вспомнил, что женщина была в рубашке с логотипом Института рака в Пьемонте.

Немного поискав в Интернете, он обнаружил, что она действительно работает в этом учреждении. Его это крайне впечатлило: Трейси посвящает свою жизнь помощи другим!

Незнакомец пожертвовал Институту рака в Пьемонте 10 000 долларов. Трейси не догадывалась о произошедшем, пока с ней не связался представитель по сбору средств.

«Один небольшой жест повлиял на многих людей. Я поражена, — призналась Трейси журналистам. - Я надеюсь, этот случай заставит людей дважды думать перед тем, как отказывать кому-то в помощи».

Об этом акте доброты должен знать весь мир! Отправьте эту публикацию своему другу.

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