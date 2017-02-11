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Злостные нарушители: эти четыре знака Зодиака никогда не следуют правилам

Limon.ee
Limon.ee
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Некоторые люди просто не в состоянии следовать правилам. Кажется, будто им жизненно необходимо делать все наперекор! И если у одних этот юношеский максимализм проходит с возрастом, то для других вечный бунт становится образом жизни. 

Эти люди идут против системы и категорически не согласны следовать чьим-либо указаниям. Перед вами четверка самых дерзких и своенравных знаков Зодиака, передает Маркетиум.

1. Овен

Овны делают то, что считают нужным. Они не будут ни перед кем отчитываться, так как по жизни сами себе начальники. Эти люди не потерпят, если вы будете указывать им, что и как делать. Когда Овны попадают в ситуацию, которая обязывает их подчиняться нормам и уставам, они пойдут в обход всех правил либо же и вовсе откажутся принимать участие в таком скучном мероприятии. Если вы хотите связать свою жизнь с Овном, безоговорочно примите его авторитет и смиритесь с тем, что теперь вы неизбежно станете соучастником его правонарушений!

2. Весы

На первый взгляд, Весы не выглядят дерзкими бунтарями. Они и правда не стремятся быть мятежниками и хулиганами, скорее, они идут против правил, потому что не терпят конформизма. Если вы скажете им, что есть только один способ что-либо сделать, они обязательно найдут еще 20 способов решения этой проблемы. Для Весов правила равнозначны ограничениям. А любые ограничения эти веселые и общительные люди считают бессмысленными! «Расслабься и наслаждайся!» – не это ли их девиз по жизни?

3. Стрелец

Стрельцы берут от жизни максимум. Худшее, что вы можете сделать, — это поставить Стрельцов в рамки и заставить их делать все по шаблону. Этим людям очень быстро надоедает монотонность, предсказуемость и стабильность. Поэтому любые предписания вызывают у них внутренние сопротивление. Говорить этим людям, что чего-то делать нельзя, — значит стопроцентно побуждать их к этому! Стрельцы очень любопытны, поэтому не стоит просто запрещать им что-то. Они обязательно выяснят, что будет, если нарушить правило. Не пытайтесь ограничивать и контролировать Стрельца, так вы потеряете его доверие и уважение.

4. Водолей

Водолеев раздражают не только сами правила, но и те, кто их придумывает. Для них следовать толпе – худшее унижение. Эти яркие и независимые люди привыкли выделяться во всем и везде. Они не терпят ограничений, считая их пережитком прошлого и посягательством на свободу мнения. Единственное место, где вы можете заставить Водолеев покоряться вам, – это постель.

Надеемся, теперь вы будете знать, каким знакам Зодиака лучше не напоминать о нормах и условностях, чтобы не попасть к ним в немилость.

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