Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!

Эксперт призналась, что от увиденного у нее сложилось мнение, что президентская чета ведет себя скорее как друзья, нежели как супруги. Такое мнение у специалиста по языку жестов возникло из-за того, какую дистанцию друг между другом невольно соблюдают супруги.

А вот президентский фан-клуб «kerstikaljulaidontuus» недавно опубликовал любопытную фотографию, которая полностью опровергает выводы специалиста по языку жестов. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вчера в Финляндию отправилась со своим супругом Георгием-Рене Максимовским.

На снимке, где пару подловил фотограф, видно, что язык тела президентской пары вовсе не говорит о прохладе в их отношениях. А посмотрите, с какой теплотой они смотрят друг другу в глаза! На Керсти Кальюлайд так приятно посмотреть, когда она на миг забывает, что она президент государства, и становится просто любящей супругой. А вы как думаете?