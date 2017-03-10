Ее объявление о продаже платья осталось бы незамеченным, если бы не жених. Посмотрите, с кем она идет за руку!

Объявление этой девушки так и осталось бы обычным предложением, каких много, если бы не одно маленькое обстоятельство, пишет Маркетиум.

“Девочки, это платье смотрится роскошно и дорого. В загсе я была самой красивой невестой”, - говорится в объявлении.

Наряд, конечно, изысканный, слов нет. Видно и заявленное итальянское кружево, и сложность исполнения. Но зачем же, простите, было так явно указывать на “бэкграунд”? Женщины — существа эмоциональные, однако эта женщина явно перегнула палку. Этой девушке, наверное, захотелось, чтобы каждый, кто увидел ее прекрасное платье, сразу же понял всю драматичность истории…

Маркетиум/скриншот

Что-то мне подсказывает, что покупателей она все-таки не нашла. Во-первых, цена для б/у наряда не маленькая. Да и захочет ли невеста в ожидании счастливой семейной жизни одевать наряд “с душком”. Но это уже другой вопрос.