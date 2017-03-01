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Вам такое и не снилось! Вот как успешный эстонец обустроился в США (фото)

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Успешный игрок в американский футбол эстонского происхождения Маргус Хунт вместе со своей семьей переехал в новый дом в Техасе, пишет Elu24.

Маргус с его жена Хизер приобрели шикарный дом в американском штате Техас, куда семья переехала на постоянное место жительства.

Напомним, супруги воспитывают сына по имени Лиам Александр. 

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