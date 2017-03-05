Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы

Передача «Prooviabielu» на TV3 вышла на экраны всего три недели назад, однако фанаты уже знают, чем закончится шоу для главных героинь – Лийзы и Хелен.

Кальви-Калле и Хелен. Фото: TV3

Еще до выхода передачи в эфир, все участники подписали договор о конфиденциальности, где, в числе прочего, были перечислены условия, касающиеся того, о чем участники могут говорить в медиа, а о чем нет.

Естественно, свою жизнь и участие в проекте звезды реалити-шоу «Prooviabielu» освещали в блогах и социальных сетях. Например, на этой неделе, один из участников Кальви-Калле опубликовал в Snapchat закадровый снимок с передачи и признался, что «Prooviabielu» – сплошная постановка. Помимо этого, молодой человек сообщил, что руководство шоу угрожает ему штрафом в размере 3000 евро за нарушение условий о не разглашении, однако он согласен его оплатить.

«Да, участники нарушили условия конфиденциальности», - подтвердила Postimees руководитель по связям с общественностью телеканала TV3 Керту Юккум.

«Руководство шоу «Prooviabielu приняло решение взыскать с нарушивших условия о неразглашении участников предусмотренную в договоре сумму, потому что телеканал понес ущерб», - сказала Юккум, однако не уточнила, о каком ущербе идет речь.

В то же время, остается неясно, кого из участников будут штрафовать и на какую сумму. «Условия договора, а также предусмотренная сумма штрафа конфиденциальны», - уточнила Юккум и отметила, что аналогичных ситуаций у телеканала не было.