Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В сети появился первый трейлер комедии Лючии Аньелло «Очень плохие девчонки», в которой снялись в главных ролях Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт Маккиннон и Иланой Глейзер.

В оригинале название фильма звучит как Rough Night, что в переводе означает «Бурная ночь», но прокатчики решили, что название «Очень плохие девчонки» подойдет лучше к сюжету фильма, передает Joinfo.

А сюжет весьма интересен: бывшие одноклассницы решили вспомнить свою молодость и отправились на отвязный девичник в Майами. Но их безудержное веселье омрачает труп стриптизера, от которого 4 подругам теперь нужно поскорей избавиться.

Главная задача при этом - не попасться в руки полиции.

Мировая премьера комедии состоится 16 июня 2017 года.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдевичникмомент
эксклюзив Limon.ee
мнение
смотри!
галерея и видео
EESTI LAUL 2017
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:35
Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!
13:04
Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы
12:45
Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)
12:30
Анастасия Волочкова чуть не погибла из-за своей любви к бане
12:17
Сурганова о раке: я дотянула до последнего
09:49
Десять принципов каждого знака Зодиака — все в точку!
09:29
Ольга Бузова не дождалась скорой помощи (1)
09:09
Нескучной пятницы, друзья! Читайте гороскоп на сегодня, 10 марта!
19:15
Операторы службы «секс по телефону» раскрыли фантазии своих клиентов
18:54
Видео: «Яндекс» раскрыл интимные запросы русских женщин (1)
18:32
Девушка погибшего диджея и певца Сергея Ткаченко впервые заговорила после его смерти (ФОТО)
18:06
Десять способов заняться любовью и грубым сексом в одно и то же время
17:50
Возлюбленная Танеля Падара отпраздновала 8 Марта на больничной койке
17:30
Ану Саагим раздвинула ноги перед эстонскими певцами, а те дали ей совет: поцелуй без усов - как яйца без соли! (3)
17:08
Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку
16:40
«Мужик в лифчике»: на Волочкову обрушился шквал критики за фото в бикини (1)
16:21
Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату (3)
16:16
Странные вещи, которые женщины делают после секса
16:09
Шокирующее фото: Шурыгина курит вместе с отцом в курилке на «Пусть говорят» (1)
15:47
Ты обладаешь сверхспособностями? Тогда эстонская «Битва экстрасенсов» ждет именно тебя!
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

13:31
"У меня есть то, что принадлежит тебе": Кристина Вийрпалу получила странный звонок
13:14
Шесть научных способов моментально привлечь к себе мужчину
12:47
Vogue назвал «калсарикяннит» самым интересным скандинавским трендом
12:29
Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях поздней беременности
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Сурганова о раке: я дотянула до последнего
Десять принципов каждого знака Зодиака — все в точку!
Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)
Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы
Анастасия Волочкова чуть не погибла из-за своей любви к бане
Топ комментариев
Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне (фото)(20)
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(12)
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(6)
Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа(5)
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(5)
CмотриЦеликом
Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)

Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)

Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина

Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина (1)

7. мар
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (5)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениеженщинажизньзвездыинтимКерсти Кальюлайдлюбовьольга бузовапевицаплатьероссиясекссмотриснимокталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees