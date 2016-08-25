Анастасия Волочкова получила новую баню, в которой сможет париться, не опасаясь за свою жизнь. Как выяснилось в ходе реконструкции, предыдущие строители едва не убили балерину, передает 7d.org. Они установили железные крепежи, хотя технология предусматривает деревянные для подобный помещений. Из-за нагрева крепежи накалялись и сухая древесина в любой момент могла вспыхнуть. Во время ремонта рабочие обнаружили, что пол буквально истлел. По их мнению, Анастасию от пожара спасло только чудо. Теперь Волочкова может не опасаться за свою жизнь.
Анастасия Волочкова чуть не погибла из-за своей любви к бане
10. Март 2017 12:30
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Во время ремонта ее личной парной выяснилось, что рабочие допустили ужасную ошибку во время строительства.