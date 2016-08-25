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Анастасия Волочкова чуть не погибла из-за своей любви к бане

Limon.ee
Limon.ee
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Во время ремонта ее личной парной выяснилось, что рабочие допустили ужасную ошибку во время строительства. 

Анастасия Волочкова получила новую баню, в которой сможет париться, не опасаясь за свою жизнь. Как выяснилось в ходе реконструкции, предыдущие строители едва не убили балерину, передает 7d.org. Они установили железные крепежи, хотя технология предусматривает деревянные для подобный помещений. Из-за нагрева крепежи накалялись и сухая древесина в любой момент могла вспыхнуть. Во время ремонта рабочие обнаружили, что пол буквально истлел. По их мнению, Анастасию от пожара спасло только чудо. Теперь Волочкова может не опасаться за свою жизнь. 

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