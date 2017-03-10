Сурганова о раке: я дотянула до последнего

14 марта в эфир выйдет передача Татьяны Устиновой "Мой герой". Гостьей программы стала солистка группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова. Ушлые журналисты раздобыли отрывок из беседы двух незаурядных женщин. В разговоре с Устиновой Сурганова подняла темы своего детства и борьбы с онкологическим заболеванием.

В три года Светлану Сурганову забрали из детского дома. "Я – дитя детского дома, страшенная задержка развития психоэмоционального, физического, какая-то гора комплексов. И вот это все надо было разгребать. Мне очень повезло в жизни: Господь подкинул мне колоссальный подарок в виде приемного семейства Сургановых – моей бабушки и мамы. Они в три года меня вынули из социально-медицинской каши – при институте в Питере была кафедра, где выхаживали деток-отказничков с различными патологиями. Они меня забрали, и этот клубок стал раскручиваться. И вот я здесь", – поведала Светлана.

Благодаря соседке в жизни Сургановой появилась музыка. Она жила выше и была преподавательницей музыки. Светлана пошла учиться в профильное учреждение, выбрав инструментом скрипку. Она объяснила такое решение: "Меня в ней даже не тембр и звук очаровал, а сколько ее форма визуально – это же абсолютная гармония, удивительные пропорции. Считаю, что это совершенство форм и содержания! Я со скрипкой ложилась спать, укладывала ее вместо куклы с собой".

Сурганова не скрывает, что пережила онкологическое заболевание. Артистка рассказала, как ей удалось побороть рак. "Рецепт очень простой – мне было неловко умирать, как-то неудобно. Я не имею на это право, как хочешь, так и выживай. Я дотянула до последнего, потому что боялась идти обследоваться, хотя понимала, что в организме беда, а потом стало неловко. И стала выживать. Нужно уметь терпеть", – цитирует Сурганову сайт "Комсомольская правда".

По словам Светланы, отчаяние это не ее вариант. "Я же выросла в семье блокадников. Уныние и отчаяние – не моя закваска. И нужно благодарить – мои мамуля и бабушка привили это правило благодарности. Как бы ни было плохо, будь благодарен, найди хорошее и поблагодари. Пусть это будет даже просто чашка чая, которую тебе протянул друг. Благодарность – она как молитва, это дает силы", – уверена артистка.