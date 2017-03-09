Бузова вызвала скорую помощь, которую прождала целую вечность. В своем микроблоге Ольга написала то, что шокировало ее поклонников. Она сообщила, что вызвала скорую помощь, которой не было три часа. Таким образом ведущая пожаловалась на качество медицинских услуг в России.

Подписчиков Бузовой ужаснуло ее сообщение. Некоторые из них сразу стали спрашивать о том, что случилось, ведь звезда "Дома-2" не сообщила о том, едет ли так долго скорая к ней, либо к ее знакомому. Другая часть фолловеров возмутилась по поводу недобросовестной работы медицинских работников, передает 7d.org.