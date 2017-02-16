Операторы службы «секс по телефону» раскрыли фантазии своих клиентов

К «сексу по телефону» можно относиться по-разному. Появившись в 90-е годы, эта услуга и по сей день остаётся востребованной. Наверное, мало кому из клиентов, завороженных сладкими голосами невидимых жриц телефонной любви, не хотелось бы увидеть, как в реальности выглядят девушки и мужчины по другую сторону телефонной трубки, пишет Ridus.ru.

В закулисье службы «секс по телефону» заглянул известный американский фотограф Фил Толедано и сделал неожиданные портреты сотрудников. Операторы, которым по телефону приходится примерять на себя образы юных нимфеток, строгих медсестёр, монашек оказались совсем не похожи на большинство своих сексуальных ролей. С фотографом также поделились откровенными историями о тайных фантазиях и сексуальных фетишах клиентов.

Фотографии всех сотрудников и сотрудниц этой службы вы найдете на сайте Ridus.ru.

Их истории читайте ниже. Многие из них решили своих имен не называть.

«Сначала я отвечаю абонентам, как неодушевлённая Барби. Они не знают, кто я и как выгляжу, поэтому могут представить себе всё. Моя работа в том, чтобы потворствовать их фантазиям, убедить, что я не кукла, а их реализовавшаяся мечта. Если они просят — я блондинка. Я откликаюсь на каждый звук, поощряю клиентов и вдыхаю жизнь в их фантазии».

«Я никогда не думала, что буду работать в службе секс по телефону. Все эти годы, когда я общалась с клиентами, они говорили, что у меня сексуальный голос. Я-то думала, что он профессиональный, а не сексуальный. Эта работа — такое же обслуживание клиентов. Но здесь они уходят с чем-то более значительным, чем с улыбкой».

«Мне 60 лет, у меня степень бакалавра по культурной антропологии в Колумбийском университете и я была замужем на протяжении 25 лет. Мужчины звонят мне по бесконечному количеству причин. Конечно, они дозваниваются, чтобы помастурбировать. Я называю это «руководитель снятия стресса». Это не секс; это коктейль из тестостерона, подпитываемый пристрастием к порнографии, одиночеством и потребностью услышать женский голос. Я зарабатываю в два раза больше, чем мне платили бы в области корпоративных финансов. Работаю дома, а денежные переводы ежедневно приходят на мой банковский счёт».

«Некоторые клиенты хотят услышать в телефоне, как твой член хлопает. Звук можно воспроизвести, сделав это фактически или шлепнув двумя пальцами о часть рта (предпочтительно). Если сделать это одним пальцем, то член звучит слабо. Позволить человеку услышать, как ты мочишься — тоже хорошо. Это действительно заводит клиентов. Я делю себя с людьми, которые не получают у себя дома того, что им нужно. Это меня возбуждает. Но должен признаться, вы настолько привыкаете, что со временем можете готовить, играть в карты или даже ездить, удовлетворяя кого-то».

«У меня от природы высокий голос, также я незрелая и покорная. Этот специфический тон я использую, когда делаю вид, что сексуально возбуждена. Представьте себе католическую школьницу, которую лишает девственности её учитель истории: «О, г-н Джонсон, он такой большой! Вы сделаете мне больно!»»

«Настраиваясь на голос мужчины, я не зацикливаюсь на его внешности. Например, у человека, который вдруг слепнет, обостряются другие чувства. Я научилась глубже слушать мужчин».

«Один из моих самых запоминающихся разговоров был к тому же и одним из наиболее грубых. Это был звонок фетишиста. В основном я отказываюсь говорить о «дерьме», но в тот вечер пребывала в игривом настроении и устроила ему самый «говняный» вызов. Он спросил, могу ли я «сходить» пока мы говорим по телефону. Клиент хотел услышать, как я испражняюсь и порчу воздух. Описывая консистенцию стула, я сказала ему, что там есть кусочек спаржи, который я плохо прожевала и попросила, чтобы он достал его для меня. Тут он так расхохотался, что ему пришлось повесить трубку, потому что он уже не мог вернуться к своей фантазии».

«Меня зовут Рэй. Я в службе секс по телефону в течение 14 лет, с тех пор как мне исполнилось 19 и считаю себя любовным доктором или даже психиатром. Я создаю чувство общности для своих постоянных клиентов, в том числе для одиноких, замужних, би и гомосексуалистов. Я помогаю им выявить внутренний свет и залечить раны, нанесённые нашим закостенелым обществом. Это может показаться странным, но так и есть. Большинство людей, которые мне звонят, впечатляются тем, как мой язык способен сбалансировать секс, разум и душу. Они такого не ожидают. Я хочу, чтобы миром правили операторы секса по телефону».

«Гари смотрел по телевизору шоу о самых сильных женщинах в мире и увидел, как одна из них подняла мотоцикл. «Я могу такое сделать», — предложила я. «Ты можешь?» — спросил он, задыхаясь. «Да. Сколько ты весишь?» «73 килограмма». «Я могу поднять двоих таких». «О, Боже мой… я бы хотел, чтобы ты подняла автомобиль моей девушки». «Какой у неё автомобиль?» «Mazda Miata». «Да, я могу с удовольствием поднять Miata». «Правда? Боже мой! А что если моя подруга внутри?» «Я просто поднимаю машину над головой и кручу её, твоя подруга визжит на переднем сиденье».

«Я пришла в секс по телефону, когда задумалась: «Я бесплатно говорю непристойности, почему бы не пойти туда, где за это платят». Когда знающие парни видят мои фотографии и хотят поговорить со мной, это повышает самооценку».

«Я гетеросексуальный мужчина, который общается с женщинами. Они хотят меня. Хотят, чтобы я увёл их в другой мир. И я в этом хорош — профессиональный дамский угодник. Я говорю и с молодыми женщинами, и с пожилыми дамами. Разговариваю на испанском и английском языках. Предложения поступают слева и справа, они хотят со мной встретиться».

«Моя первая смена началась в субботу в полночь. Позвонил джентльмен, который назвал себя Боб. Он рассказал мне о своём первом опыте, пояснил, что у него нет никого, с кем он бы чувствовал себя комфортно. Я ощутила между нами странную близость, даже если она коренилась лишь в фантазии. Думаю, подавляемые желания проще выпускать с неосуждающим, вымышленным человеком».