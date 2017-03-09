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Вдео: «Яндекс» раскрыл интимные запросы русских женщин1

Limon.ee
Limon.ee
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Женщины хотят «инструкций по применению секс-игрушек», «опасных удовольствий» и «романтических смс парню».

Компания «Яндекс» опубликовала на своем YouTube-канале видеоролик, посвященный наиболее популярным запросам женщин в свой поисковик. Отделить их запросы от запросов пользователей-мужчин позволило использование технологии «Крипта», которая по поведению человека в интернете умеет понимать, кто перед ней — мужчина или женщина, пишет Ridus.ru.

«Чего хотят женщины? Ответить на этот вопрос часто мешают стереотипы. Люди спрашивают Яндекс, задают вопросы. Этот огромный массив данных мы обработали технологией Крипта, в которой иcпользуется машинное обучение. Мы посмотрели на запросы, которые точнее всего характеризуют пол, на запросы, которые задают женщины, и поняли, что стоит за ними. Крипта рассказала историю, что такое женщина, с помощью технологии SpeechKit — синтеза речи Яндекса», — пояснили в компании.

Судя по результатам исследования, девочки, девушки и женщины ищут с помощью Яндекса ответы на самые разные вопросы, включая интим. К примеру, женщины хотят «инструкций по применению секс-игрушек», «опасных удовольствий» и «романтических смс парню».

Также важное место в подборке запросов занимают здоровье, воспитание детей, психологические проблемы, образование, путешествия и развлечения.

Из запросов на религиозную тему в подборку попали «аудиомедитация» и доказательства жизни после смерти. Возможно, конфессиональные вопросы женщины предпочитают обсуждать вживую со священником, или авторы исследования намеренно исключили их из итогового ролика.

В комментариях к видеоролику пользователи потребовали опубликовать аналогичную работу, посвященную запросам мужчин.

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