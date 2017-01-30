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Девушка погибшего диджея и певца Сергея Ткаченко впервые заговорила после его смерти (ФОТО)

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Мария Радуль опубликовала фотографию, сделанную в начале их отношений. В конце января московский промоутер и диджей Сергей Ткаченко сорвался с 17 этажа. После произошедшего избранница мужчины подверглась травле в Сети. Некоторые считали, что именно она виновата в том, что случилось.

В конце января основатель развлекательного заведения Soho Rooms Сергей Ткаченко выпал из окна многоэтажного здания на Шмитовском проезде. Друзья и коллеги не могли поверить в случившееся. Спустя 40 дней после кончины солиста популярной группы «Тет-а-тет» его возлюбленная Мария Радуль опубликовала их первый снимок. Она с невероятной любовью вспоминает о своем избраннике и бережно хранит воспоминания о нем, пишет Starhit.ru.

«Любимый, родной мой! Пусть твоей душе будет хорошо. Твоя любовь всегда со мной. Это наша первая фотография, и я помню тот замечательный день», - написала Мария в микроблоге.

Друзья также принесли соболезнования Марии, которая до сих пор страдает от невосполнимой утраты. «Бесконечно грустно. Слезы на глазах. Мария, держитесь! И молитесь за упокой души вашего любимого и родного ушедшего человека. Ходите в храм, вы почувствуете облегчение. Сил вам и всего хорошего!», «Как нелепо. И жизни нет», «Сегодня поставила свечку за упокой!» - написали приятели Радуль.

 

Сережа, я так тебя люблю, родной! Ты мой! Свет! Радость ! Любовь! Ты живой!

Публикация от Maria Radul (@maria_radul)

После трагической смерти Ткаченко некоторые обвиняли в случившемся именно его возлюбленную. Мария не отрицала, что до инцидента у них вспыхнул конфликт. «Утром 29 января в квартире Сергея Ткаченко произошла ссора между ним и его девушкой, в которой он отстаивал правоту и чувства к своей возлюбленной. В порыве он запрыгнул на подоконник одной из комнат, где, по ужасному стечению обстоятельств, было открыто окно. Не удержав равновесие, Сергей оказался по другую сторону окна, но успел схватиться за раму. Сергей удерживался, находясь на улице при температуре ниже пяти градусов, предпринимал попытки подняться на руках в окно, но физических сил на это не хватило. По истечению 10 минут руки Сергея не выдержали, и его тело сорвалось вниз. Чем закончились эти трагические события всем уже известно», - сообщила семья Сергея, исключив тем самым версию о самоубийстве.

Из-за обвинений Мария даже пропустила похороны Сергея. Друзья попросили ее не присутствовать на церемонии, которая проходила на Щербинском кладбище. Ранним утром она попрощалась с ним в морге. 

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