Ану Саагим раздвинула ноги перед эстонскими певцами, а те дали ей совет: поцелуй без усов - как яйца без соли!

Ансамбль этот был основнам студентами Художественной школы в 1972 году. Карьера группы понеслась ввысь после участия Kukerpillid в телевизионной передаче «Ervin Abeli sou» 1 апреля. Название группы выдумал Хейно Микивер.
Фото: Liis Treimann
В репертуар этого коллектива входит и эстонский фольклор, и рок-н-ролл, и rockabilly. Группа участвовала в съемках передач для детей, а также в программах театров и телевидения.
Сейчас в состав группы входят:
Тоомас Кырвитс – вокал, гитара и кастаньеты
Ике Волков – вокал, бас
Арне Хаасма – вокал, акордион
Хейки Вахар – скрипка, мандолина.
В свое время группы сотрудничала с известным эстонским певцом Иво Линна.
В эфире программы у Ану Саагим участники сказали: «поцелуй без усов, как яйца без соли».
Фото: Liis Treimann
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