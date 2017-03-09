Ану Саагим раздвинула ноги перед эстонскими певцами, а те дали ей совет: поцелуй без усов - как яйца без соли!

Ансамбль этот был основнам студентами Художественной школы в 1972 году. Карьера группы понеслась ввысь после участия Kukerpillid в телевизионной передаче «Ervin Abeli sou» 1 апреля. Название группы выдумал Хейно Микивер.

Фото: Liis Treimann

В репертуар этого коллектива входит и эстонский фольклор, и рок-н-ролл, и rockabilly. Группа участвовала в съемках передач для детей, а также в программах театров и телевидения.

Сейчас в состав группы входят:

Тоомас Кырвитс – вокал, гитара и кастаньеты

Ике Волков – вокал, бас

Арне Хаасма – вокал, акордион

Хейки Вахар – скрипка, мандолина.

В свое время группы сотрудничала с известным эстонским певцом Иво Линна.

В эфире программы у Ану Саагим участники сказали: «поцелуй без усов, как яйца без соли».

Фото: Liis Treimann

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