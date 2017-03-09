В своем микроблоге Ксения Бородина опубликовала ролик, который сильно удивил ее поклонников. На нем ведущая зажигательно танцует под ритмичную музыку, резко двигая руками во все стороны. Некоторым подписчикам телеведущей показалось, что если бы ее подруги подошли к ней чуть ближе, то она могла бы убить их своими локтями. Поклонникам ведущей понравился энергичный ролик, пишет 7d.org.ua.
Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку
9. Март 2017 17:08
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Вчера ведущая популярного проекта "Дом-2" Ксения Бородина отмечала свой день рождения. На нем она забыла о правилах приличия и пустилась во все тяжкие.