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Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку

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Вчера ведущая популярного проекта "Дом-2" Ксения Бородина отмечала свой день рождения. На нем она забыла о правилах приличия и пустилась во все тяжкие.

В своем микроблоге Ксения Бородина опубликовала ролик, который сильно удивил ее поклонников. На нем ведущая зажигательно танцует под ритмичную музыку, резко двигая руками во все стороны. Некоторым подписчикам телеведущей показалось, что если бы ее подруги подошли к ней чуть ближе, то она могла бы убить их своими локтями. Поклонникам ведущей понравился энергичный ролик, пишет 7d.org.ua.

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