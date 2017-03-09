Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку

В своем микроблоге Ксения Бородина опубликовала ролик, который сильно удивил ее поклонников. На нем ведущая зажигательно танцует под ритмичную музыку, резко двигая руками во все стороны. Некоторым подписчикам телеведущей показалось, что если бы ее подруги подошли к ней чуть ближе, то она могла бы убить их своими локтями. Поклонникам ведущей понравился энергичный ролик, пишет 7d.org.ua.

Такая у вас крутая музыка @grammys_karaoke мы не могли вчера остановиться есть ещё порох в пороховницах Публикация от borodylia (@borodylia) Мар 9 2017 в 2:23 PST