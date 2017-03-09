Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату

По мнению Евгения, работы на телевидении должна была лишиться Рената Литвинова, посоветовавшая ему на программе "пристегнуть" ногу:

— Я не думаю, что нужно было увольнять сотрудника. Да, было неприятно, что это показали на всю страну, но тем не менее это было сказано мне Литвиновой. И если это вызвало такой резонанс, то почему она до сих пор там сидит? Я считаю, что её там не должно быть.

Напомним, выпуск шоу с участием танцора Евгения Смирнова, потерявшего ногу в аварии, вызвал скандал из-за высказываний членов жюри проекта:

Рената Литвинова посоветовала парню "пристегнуть" ногу, а Владимир Познер заявил, что, когда на сцену выходит человек без ноги, невозможно сказать нет.