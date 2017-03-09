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Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату

Limon.ee
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Участник шоу "Минута славы", танцор, лишившийся одной ноги, Евгений Смирнов прокомментировал увольнение Первым каналом сотрудника, который отсматривал скандальный выпуск программы с участием Смирнова перед эфиром, передает Life

По мнению Евгения, работы на телевидении должна была лишиться Рената Литвинова, посоветовавшая ему на программе "пристегнуть" ногу:

— Я не думаю, что нужно было увольнять сотрудника. Да, было неприятно, что это показали на всю страну, но тем не менее это было сказано мне Литвиновой. И если это вызвало такой резонанс, то почему она до сих пор там сидит? Я считаю, что её там не должно быть.

Напомним, выпуск шоу с участием танцора Евгения Смирнова, потерявшего ногу в аварии, вызвал скандал из-за высказываний членов жюри проекта:

Рената Литвинова посоветовала парню "пристегнуть" ногу, а Владимир Познер заявил, что, когда на сцену выходит человек без ноги, невозможно сказать нет.

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Владимир Познер прокомментировал скандал на «Минуте славы»

Выпуск телевизионного шоу "Минута славы", в котором принимал участие танцор Евгений Смирнов, лишившийся ноги в результате ДТП, получил широкий общественный резонанс. Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала» 1

«Первый канал» уволил сотрудника дирекции музыкальных и развлекательных программ, который принимал у компании-производителя шоу "Минута славы" и занимался подготовкой к трансляции развлекательной программы. Об этом пишет Meduza со ссылкой на собственный источник в СМИ. Именно он пропустил в эфир скандальный диалог Ренаты Литвиновой и Евгения Смирнова.
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