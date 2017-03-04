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Шокирующее фото: Шурыгина курит вместе с отцом в курилке на «Пусть говорят»1

Limon.ee
Limon.ee
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В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю Россию, да и не только, Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом девочка-подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят".

Кадры из курилки в "Останкино" были опубликованы Life.ru. Судя по фото, отец Дианы Шурыгиной не только толерантно относятся к вредной привычке дочери, но и разделяет ее. Отметим, что скандальный снимок вызывает еще больше сомнений в моральном облике семьи Шурыгиных. Наверняка после публикации фото число защитников Дианы резко сократится, пишут Dni.ru.

Напомним, что 17-летняя Диана Шурыгина прославилась после того, как стала героиней передачи "Пусть говорят". На телешоу девушка рассказала, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. 

Однако гости передачи и зрители не поверили Диане и посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. Девушка вела себя чересчур раскованно и не была, по мнению окружающих, похожа на жертву. С момента выхода первого выпуска с Дианой прошло уже больше месяца. За это время неоднозначная героиня шоу стала очень популярна. 

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