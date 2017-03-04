Кадры из курилки в "Останкино" были опубликованы Life.ru. Судя по фото, отец Дианы Шурыгиной не только толерантно относятся к вредной привычке дочери, но и разделяет ее. Отметим, что скандальный снимок вызывает еще больше сомнений в моральном облике семьи Шурыгиных. Наверняка после публикации фото число защитников Дианы резко сократится, пишут Dni.ru.

Напомним, что 17-летняя Диана Шурыгина прославилась после того, как стала героиней передачи "Пусть говорят". На телешоу девушка рассказала, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов.

Однако гости передачи и зрители не поверили Диане и посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. Девушка вела себя чересчур раскованно и не была, по мнению окружающих, похожа на жертву. С момента выхода первого выпуска с Дианой прошло уже больше месяца. За это время неоднозначная героиня шоу стала очень популярна.

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