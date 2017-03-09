Ты обладаешь сверхспособностями? Тогда эстонская «Битва экстрасенсов» ждет именно тебя!

Участие в телепрограмме - отличная возможность проявить себя тем, кто видит и чувствует больше других. Хотите получить подтверждение тому, что вы - настоящий экстрасенс?
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Эстонское шоу «Битва экстрасенсов» ждет новых участников, которые считают, что наделены суперсилой, а ангелы дают им подсказки.
Участие в телепрограмме - отличная возможность проявить себя тем, кто видит и чувствует больше других. Хотите получить подтверждение тому, что вы - настоящий экстрасенс?
Подробнее - на афише наверху.
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