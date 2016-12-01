Нескучной пятницы, друзья! Читайте гороскоп на сегодня, 10 марта!

В сфере личных привязанностей негативные тенденции также весьма сильны. Родственники требовательны и бескомпромиссны, мало кто готов принять во внимание интересы окружающих, если для этого необходимо отложить исполнение собственных желаний. Влюбленным следует избегать ссор – если отношения испортятся сегодня, наладить их будет непросто.

Овен

День характеризуется снижением энергетической активности, Овны могут ощущать упадок жизненных сил, терять интерес к тому, что недавно занимало их мысли. Сосредоточенность на собственных переживаниях, к тому же не самых приятных, может стать причиной конфликтов с близкими людьми, в отдельных случаях дело дойдет до полного прекращения отношений на какое-то время.

В деловой сфере складывается более благоприятная ситуация, но и здесь победы вряд ли будут даваться легко. Выбирайте несложные дела, которые можно быстро завершить. Для начала работы над долгосрочными проектами этот день не подходит.

Телец

Спокойный и гармоничный день. Плоды упорства и трудолюбия не заставят себя ждать, ваша природная целеустремленность позволит одержать победу над конкурентами. Деловые переговоры дадут ожидаемые результаты, хотя займут больше времени, чем вы предполагали. Можно решать финансовые вопросы, обсуждать возможность получения кредита.

Отношения в семье – сфера жизни, которая находится под влиянием позитивных тенденций. Проблемы маловероятны, есть шанс восстановить отношения после ссоры, договориться о планах на будущее. Влюбленные смогут избежать конфликтов, если будут терпеливы и снисходительны друг к другу; не последнюю роль сыграет и чувство юмора.

Близнецы

День противоречивый, полный событий и нелегких испытаний. В деловой сфере возможны проблемы, решение которых потребует от вас незаурядной изобретательности и завидного упорства. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы выступать со смелыми идеями или пробовать нечто новое. Верность традициям и готовность выполнять распоряжения руководства позволят избежать многих осложнений.

Непросто складываются любовные отношения, возможны серьезные ссоры, конфликты, причина которых будет отнюдь не пустячной. Не думайте, что романтическое путешествие, свидание в экзотической обстановке или поразительный подарок помогут помириться: такие «косметические» меры ситуации не изменят.

Рак

Постарайтесь провести больше времени с близкими людьми – сегодня именно их общество поможет вам избежать неприятных событий и снижения жизненного тонуса. Особенно сильны благоприятные тенденции в сфере романтических отношений. Возможны многообещающие знакомства, встречи, которые изменят к лучшему вашу личную жизнь.

Некоторую опасность представляют для вас иностранцы или случайные попутчики. Нежелательно отправляться в одиночку в далекие поездки. Успехи в работе будут весьма значительными, если вы самостоятельно займетесь решением наиболее сложных задач и не станете искать союзников среди людей, которые уже однажды подвели вас.

Лев

Успехам Львов можно позавидовать. Деловые качества используются в полной мере, да и удача определенно на вашей стороне. Недоброжелатели бессильны изменить ситуацию, а потому уходят в тень и строят коварные планы, которые вряд ли будут воплощены в жизнь. Можно привлечь к себе внимание сильных мира сего, однако следует помнить, что требования их будут весьма высоки; рассчитывать на то, что жизненные блага упадут к вашим ногам сами, все же не приходится.

Хорошо складываются отношения с родственниками, однако будьте готовы к тому, что члены семьи постараются завладеть вашим вниманием полностью, в связи с чем придется отказаться от некоторых развлечений.

Дева

Постарайтесь спокойно относиться к профессиональным неприятностям – работа не всегда будет даваться легко, а результат приложенных усилий может оказаться разочаровывающим. Многим Девам предстоит усвоить непростые уроки судьбы, смириться с тем, что коварные недоброжелатели присвоили себе чужие достижения. Итог деловых переговоров будет благоприятным, если вы проявите гибкость в нужный момент. Чрезмерное упорство может стать причиной разлада в отношениях с партнером.

Любимый человек поступает не так, как вам хотелось бы. Велик соблазн вернуть избранника на путь истинный, пользуясь любыми методами, но от опрометчивых поступков и ультиматумов необходимо воздержаться.

Весы

Возможны проблемы профессионального характера, разногласия с коллегами и руководством. Ваши поступки вызывают неоднозначную реакцию, и от того, чтобы выступать с инициативой или предлагать новые идеи, сегодня лучше воздержаться. Не исключены и финансовые трудности, особенно у тех, кто в силу своей профессии вынужден много времени проводить в пути.

Отношения влюбленных стремительно улучшаются, острая интуиция поможет вам найти общий язык с любимым человеком, даже если в последнее время вы часто ссорились. Поладить с представителями старшего поколения куда сложнее. Возникшие семейные проблемы нужно решить немедленно.

Скорпион

В профессиональной сфере складывается благоприятная ситуация, вы сможете многого добиться, своевременно воплотив в жизнь разработанный ранее план действий. Не позволяйте недоброжелателям вводить вас в заблуждение, имейте дело только с теми, кто делом доказал свою преданность и лояльности. Возможно улучшение финансового положения, получение прибыли от ранее заключенных сделок.

В области личных отношений все куда сложнее. Поступки, продиктованные наилучшими намерениями, приведут к совершенно противоположному результату, а ваши идеи вряд ли будут должным образом оценены. Настроение оставляет желать лучшего, возможны приступы раздражительности, недовольства всем на свете.

Стрелец

Сложный день. Ситуация в профессиональной сфере сложная, к тому же вы не располагаете достаточной информацией, чтобы сделать верные выводы. Следует прислушаться к мнению людей, с которыми вы уже не раз имели дело: их опыт окажется полезным. Возможны значительные расходы, в особенности у тех, кто занимается научной работой или повышением квалификации.

Будьте терпеливы, если хотите избежать ссор с близкими людьми: невозможно наладить отношения, отказываясь от уступок и компромиссов. Влюбленных ожидают неприятные известия, следствием которых станут значительные перемены в отношениях. Поездки сложатся неплохо, а вот от посещения увеселительных заведений нужно воздержаться.

Козерог

Будьте осторожнее в решении финансовых вопросов: расходов, которые сегодня кажутся совершенно необходимыми, вполне можно избежать. В решении профессиональных проблем поможет ранее обретенный опыт, но его будет недостаточно для того, чтобы обойти все подводные камни сложившейся ситуации. Это хороший день для начала семейного бизнеса или работы над проектом, подразумевающим участие ваших родственников.

Романтические отношения проходят проверку на прочность, и сегодня вам придется нелегко. Избегайте недостойных поступков и опрометчивых шагов; постарайтесь окружить любимого человека вниманием, но не будьте слишком навязчивы, только так можно добиться успеха.

Водолей

Приятный день, не слишком плодотворный, но легкий и неутомительный. Вам не придется ломать голову над сложными задачами или терять силы в противостоянии с неприятелями – просто постарайтесь извлечь максимум пользы из сложившихся обстоятельств и проявите немного изобретательности, чтобы привлечь к себе внимание сильных мира сего.

Семейные отношения складываются непросто, напряженность растет с каждой минутой. Возникает необходимость пересмотра своего поведения, изменения приоритетов. Любимый человек готов поддержать вас, но вряд ли в данной ситуации сможет чем-то помочь или хотя бы дать толковый совет.

Рыбы

Значительные профессиональные успехи, которых вы сможете добиться в этот день, не останутся незамеченными. К сожалению, обратят на них внимание не только союзники, но и недоброжелатели, поэтому вам придется приложить некоторые усилия, чтобы сохранить завоеванные позиции. Не будьте слишком доверчивы – люди, обещающие поддержку и помощь, вряд ли сдержат слово. Возможны значительные расходы.

Неприятное известие заставит отправиться в поездку, что наверняка вызовет неодобрение ваших родственников. Однако мир в семье восстановится быстро, если вы последуете совету, полученному от любимого человека. Романтические свидания пройдут хорошо, а новые знакомства будут приятными. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным.