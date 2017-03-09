Во-первых, это прыщи, которые не должны беспокоить здоровых людей в возрасте старше 20 лет. Они характерны для людей с проблемами печени и пищеварения. Также на проблемы с пищеварением указывают горизонтальные морщины на лбу.

Еще один признак – кровоточивость десен, что говорит о дефиците витамина С. Обычно от этой проблемы страдают те, кто ведет малоподвижный образ жизни. О нехватке железа в организме свидетельствуют белые губы, а зуд в ушах говорит о недостатке витамина D.

В свою очередь, сухость волос свидетельствует о дефиците в организме витамина B7, отек лица – о дефиците йода, а бледность кожи – о недостатке витамина B12.