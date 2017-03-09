Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы

"Я даже предположить не мог, что все так будет. Такая огромная поддержка дает мне силы и терпения, да и сдаваться не имею права, не ради себя, а ради Вас", – написал Семенов в письме, которое опубликовала его сестра Екатерина в соцсети "ВКонтакте", пишет Dni.ru.

По словам молодого человека, он получает множество писем со словами поддержки, и "от каждого письма становится очень приятно". Обращаясь к сестре, Сергей просит ее поблагодарить всех, кто встал на его защиту в споре об инциденте с Дианой Шурыгиной. "Вы даже не представляете, как много для меня делаете", – признается молодой человек.

Письмо осужденного студента растрогало пользователей соцсетей. Многие написали, что считают Сергея героем. Другие поддержали его, пообещав, что все у него будет хорошо, а "эта шваль (Диана Шурыгина – прим. ред.) еще получит свое".

Сторонники Семенова в очередной раз осудили поведение Дианы. Некоторые даже предложили устроить над ней самосуд. "Таких, как Диана, раньше публично сжигали на костре. А теперь она идол для молодежи. Деградация", – написал один из пользователей.