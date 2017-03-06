Совсем другой человек: беременную Анастасию Стоцкую не узнать в новом образе

"У меня сегодня йога-тайм – тот самый редкий стимул побороть свою лень в эту беременность! Бегу с удовольствием. Посещаю 2 раза в неделю, но чувствую необходимость третьего раза! Занимаюсь недолго, но уже ощущаю небольшой прогресс. Я довольна, что нашла правильное йога-место", – написала певица.

Также она опубликовала снимок, на котором позирует в черном обтягивающем костюме для занятий йогой, который выгодно подчеркивает ее животик.

Примечательно, что Анастасию моментально завалили комплиментами за новый цвет волос, который сделал ее другим человеком.

"С новым цветом, не узнать красавица!", "Очень идет новая прическа", "Совсем другой человек. Была красивенькая и сейчас красотка", "Анастасия, очень Вам идет беременность!", "Красавица", – восхищаются подписчики.