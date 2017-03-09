Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Шокирующие фото без ретуши: вот как на самом деле выглядят ягодицы Эшли Грэм

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Говорим «бодипозитив», подразумеваем Эшли Грэм, говорим «Эшли Грэм», подразумеваем бодипозитив — почти как у Маяковского. 

Кроме того, что эту даму напрямую связывают с популярным нынче движением, Эшли одна из самых востребованных моделей размера плюс в мире, а это кое что да значит!

Эшли Грэм. Фото:   Scanpix/AFP

Мы уже знакомили тебя с этой всемирно известной моделью, в частности с тем, что она не боится показывать недостатки своего тела, а именно — целлюлит, передает ofigenno.cc. Очередная фотосессия только лишний раз доказывает это.

Эшли Грэм. Фото:    Vida Press

Несколько дней назад в Майами модель снималась для новой коллекции бренда «Купальники для всех» (Swimsuits For All) и с гордостью демонстрировала свое тело. Эшли была в слитном красном купальнике, позировала на берегу и на морском скутере.

Эшли Грэм. Фото:   Vida Press

В самом деле, ее можно было бы принять за спасательницу и в лукбуке это будет выглядеть именно так, снимки неизбежно отретушируют, но пока этого не случилось, имеем честь лицезреть проблемные места.

Эшли, впрочем, нисколько не комплексует и сама с удовольствием светит недостатками: совсем недавно она показала своим подписчикам снимок, на которых отчетливо виден целлюлит. Ах, да, она ведь уже не раз так делала!

«Я занимаюсь спортом, ем полезную пищу и люблю тело, с которым живу. Чего это мне стыдиться пары-тройки бугорков целлюлита? И вы не должны!», — заявляет Эшли.

Словом, все сводится к тому, что не стоит гнаться за всякими идеалами, ведь можно быть довольно привлекательной и с тем, что уже у тебя имеется. Хорошо бы еще при этом быть всемирно известной моделью, тогда уж точно можно поплевывать на мнение всех этих неудачников, которые возомнили о себе невесть что!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкупальникимодельнедостаткиснимокфотофотосессияцеллюлит
По теме
Фотошоп-скандал: модный бренд случайно показал, как «худеют» моделей

Фотошоп-скандал: модный бренд случайно показал, как «худеют» моделей

Известный интернет-магазин одежды премиум-класса Net-a-Porter попался на использовании фотошопа своих моделей, причем очень глупым образом. На его сайте по ошибке было опубликовано фото без ретуши, но с указаниями для правки. Особенно всех возмутили корректировки «сделать худее».
Модель с целлюлитом поразила Неделю высокой моды

Модель с целлюлитом поразила Неделю высокой моды

Для большинства людей самого понятия модельная внешность сразу подразумевает очень худую девушку, на которой любая одежда смотрится выгодно. Однако Эшли Грэхем, работающая на канадского ритейлера Addition Elle, не обладает классическими моделями пропорциями. Девушка относится к категории plus-size, при этом она вполне свободно рекламирует ночнушки и нижнее белье, несмотря на то, что на ее бедрах хорошо видны следы целлюлита. Провокационные снимки: знаменитая модель размера плюс обнажилась и показала целлюлит

Провокационные снимки: знаменитая модель размера плюс обнажилась и показала целлюлит

Эшли Грэм очень известная девушка, и совсем не в узких кругах. Вот уже несколько лет она делает карьеру в модной индустрии и позиционирует себя как модель размера плюс, передает ofigenno.cc. Разве полная женщина не достойна любви? Сеть взорвал откровенный клип с моделью размера плюс

Разве полная женщина не достойна любви? Сеть взорвал откровенный клип с моделью размера плюс

Американская модель plus size Эшли Грехэм снялась в новом клипе Джо Донаса и всего за несколько дней собрала более 6 млн просмотров. Не обошлось без чувственных и соблазнительных кадров, что вызвало бурю обсуждений в сети.
галерея
эксклюзив Limon.ee
мнение
смотри!
галерея и видео
EESTI LAUL 2017
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
EESTI LAUL!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:28
Шокирующие фото без ретуши: вот как на самом деле выглядят ягодицы Эшли Грэм
14:14
Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа
13:47
Медсестра уснула прямо на кресле в салоне… Стилист увидела ее обувь и решила сделать это фото
13:27
Мэрилин Керро: вот почему нельзя фотографировать спящих людей!
13:05
Нет слов! Сексуальная звезда Голливуда растолстела до неузнаваемости
12:58
Будьте осторожны! Именно эти женщины с наибольшей вероятностью изменят вам
12:45
Вот как она нас любит: не попавшая на «Евровидение» от Эстонии певица Керли сбежала в США
12:30
Мужчина провел в гробу под землей три дня. Причина просто поражает!
12:10
Раздача цветов 8 марта закончилась для Вильи Тоомаст смачным поцелуем взасос посреди Нымме (ГАЛЕРЕЯ)
12:01
Фото: звезда «Гарри Поттера» при смерти после страшной автокатастрофы
11:24
Вау! 16-летняя дочь Екатерины Стриженовой произвела фурор на балу (фото)
11:04
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото) (1)
10:52
Звезды в небе горят! Впервые в Таллинне выступит Юлианна Караулова
10:52
А вы сможете отыскать здесь котенка? Не все так просто! (1)
09:59
Читайте гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков Зодиака
09:47
Что она наделала?! Марион Котийяр шокировала пластической операцией (фото)
09:35
Врачи нашли лучший для здоровья способ пить кофе
17:27
Настя Задорожная опубликовала эротическое фото и заявила, что ей неловко за мужчин
17:09
Владимир Познер прокомментировал скандал на «Минуте славы»
16:30
Что делать, если вы остались без девушки 8 марта
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

14:48
Эта мать показала очень честное послеродовое фото своего тела
14:30
Фотошоп-скандал: модный бренд случайно показал, как «худеют» моделей
14:12
Китаянка родила младенца-гиганта (1)
13:46
Ученые призвали перестать чистить овощи
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(1)
Нет слов! Сексуальная звезда Голливуда растолстела до неузнаваемости
Мужчина провел в гробу под землей три дня. Причина просто поражает!
Мэрилин Керро: вот почему нельзя фотографировать спящих людей!
Вот как она нас любит: не попавшая на «Евровидение» от Эстонии певица Керли сбежала в США
Топ комментариев
Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне (фото)(20)
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(12)
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(5)
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)(4)
CмотриЦеликом
Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина

Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина (1)

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (5)

7. мар
Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисавидеогороскопдевушкаевровидениеженщинажизньзвездазвездыкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурслюбовьмартпевицаплатьеприемроссиясекссмотриснимокталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees