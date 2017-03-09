Шокирующие фото без ретуши: вот как на самом деле выглядят ягодицы Эшли Грэм

Кроме того, что эту даму напрямую связывают с популярным нынче движением, Эшли одна из самых востребованных моделей размера плюс в мире, а это кое что да значит!

Эшли Грэм. Фото: Scanpix/AFP

Мы уже знакомили тебя с этой всемирно известной моделью, в частности с тем, что она не боится показывать недостатки своего тела, а именно — целлюлит, передает ofigenno.cc. Очередная фотосессия только лишний раз доказывает это.

Эшли Грэм. Фото: Vida Press

Несколько дней назад в Майами модель снималась для новой коллекции бренда «Купальники для всех» (Swimsuits For All) и с гордостью демонстрировала свое тело. Эшли была в слитном красном купальнике, позировала на берегу и на морском скутере.

Эшли Грэм. Фото: Vida Press

В самом деле, ее можно было бы принять за спасательницу и в лукбуке это будет выглядеть именно так, снимки неизбежно отретушируют, но пока этого не случилось, имеем честь лицезреть проблемные места.

Эшли, впрочем, нисколько не комплексует и сама с удовольствием светит недостатками: совсем недавно она показала своим подписчикам снимок, на которых отчетливо виден целлюлит. Ах, да, она ведь уже не раз так делала!

«Я занимаюсь спортом, ем полезную пищу и люблю тело, с которым живу. Чего это мне стыдиться пары-тройки бугорков целлюлита? И вы не должны!», — заявляет Эшли.

Словом, все сводится к тому, что не стоит гнаться за всякими идеалами, ведь можно быть довольно привлекательной и с тем, что уже у тебя имеется. Хорошо бы еще при этом быть всемирно известной моделью, тогда уж точно можно поплевывать на мнение всех этих неудачников, которые возомнили о себе невесть что!