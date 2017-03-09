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Медсестра уснула прямо на кресле в салоне… Стилист увидела ее обувь и решила сделать это фото

Limon.ee
Limon.ee
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Врачи, няни, медсестры всегда заботятся о том, чтобы нам было хорошо. У них нет много времени на себя, хотя мы всем знаем, что они этого заслуживают, передает Lemurov.net.

Эшли Воллинг, мать троих детей, стилист по профессии как никто другой знает, что эти люди достойны чего-то большего, чем просто благодарности. Они опубликовала фото одной из медсестер, которая пришла к ней.

Должно быть, женщина была на работе всю ночь перед тем, как пойти к стилисту, было видно, что она измотана. 

«Это был один их тех дней, когда я пыталась работать тихо, у меня в кресле сидела уставшая женщина – медсестра. Как только она села в кресло, тут же уснула. Но перед этим она зашла в магазин и купила мне шоколадку», - рассказывает Эшли.

«Когда она задремала, я осторожно попыталась сделать так, чтобы ничто ей не мешало, и тут я увидела ее обувь. Интересно, сколько миль оттоптали эти кроссовки? Сколько палат обошли эти ноги сегодня? Я задавалась этим вопросом и думала, сколько же жизней прошло у нее перед глазами, сколько пациентов благодарны этому человеку. Я думала о том, сколько часов она провела, разговаривая с пациентами и их близкими, и подбадривала словами о том, что все будет хорошо. Она одна из тех, кто борется за жизни других», - делится женщина.

«Я увидела ее кроссовки, телефон на коленях и поняла, что я, наверное, одна из немногих, кому удается отблагодарить эту женщину, даруя ей покой, которого медсестре явно не хватает. Пускай продлится это недолго, но мне было приятно, что эта честь – дать покой человеку, которые борется за наши жизни, выпала мне.

Я ценю и уважаю реальных супергероев, я горжусь ими, и тем, что они делают для нас, для своих детей, родителей и совершенно незнакомых людей. Они должны знать, что мы ценим их неимоверный труд!» - написала Эшли в Facebook.

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