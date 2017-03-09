Медсестра уснула прямо на кресле в салоне… Стилист увидела ее обувь и решила сделать это фото

Эшли Воллинг, мать троих детей, стилист по профессии как никто другой знает, что эти люди достойны чего-то большего, чем просто благодарности. Они опубликовала фото одной из медсестер, которая пришла к ней.

Должно быть, женщина была на работе всю ночь перед тем, как пойти к стилисту, было видно, что она измотана.

«Это был один их тех дней, когда я пыталась работать тихо, у меня в кресле сидела уставшая женщина – медсестра. Как только она села в кресло, тут же уснула. Но перед этим она зашла в магазин и купила мне шоколадку», - рассказывает Эшли.

«Когда она задремала, я осторожно попыталась сделать так, чтобы ничто ей не мешало, и тут я увидела ее обувь. Интересно, сколько миль оттоптали эти кроссовки? Сколько палат обошли эти ноги сегодня? Я задавалась этим вопросом и думала, сколько же жизней прошло у нее перед глазами, сколько пациентов благодарны этому человеку. Я думала о том, сколько часов она провела, разговаривая с пациентами и их близкими, и подбадривала словами о том, что все будет хорошо. Она одна из тех, кто борется за жизни других», - делится женщина.

«Я увидела ее кроссовки, телефон на коленях и поняла, что я, наверное, одна из немногих, кому удается отблагодарить эту женщину, даруя ей покой, которого медсестре явно не хватает. Пускай продлится это недолго, но мне было приятно, что эта честь – дать покой человеку, которые борется за наши жизни, выпала мне.

Я ценю и уважаю реальных супергероев, я горжусь ими, и тем, что они делают для нас, для своих детей, родителей и совершенно незнакомых людей. Они должны знать, что мы ценим их неимоверный труд!» - написала Эшли в Facebook.