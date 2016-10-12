Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Десять способов заняться любовью и грубым сексом в одно и то же время

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Большинство мужчин занимаются любовью или имеют грубый секс, и они никогда не балуют свою женщину другим типом. Несмотря на то, что нам говорят СМИ и общество, правда состоит в том, что женщины хотят оба вида удовольствия в одно и то же время! Вот как это сделать:

Шаг 1: Начните со страстного поцелуя

Скользните своей рукой от ее спины до шеи. Проведите пальцами по ее волосам (ближе к коже) и возьмите волосы в кулак. Осторожно потяните за них назад, чтобы она отклонилась и открыла свою шею и начните целовать ее, пишет Soulpost.ru.

Шаг 2. Переключитесь в режим занятий любовью

Отпустите ее волосы и замедлитесь. Отодвиньтесь от ее тела на секунду. Мягко обхватите ее лицо своими ладонями и приблизьте к себе, сказав, что она очень красивая.

Поцелуйте ее и скажите, как сильно вы любите целовать ее мягкие губы. Теперь вы стимулируете ее романтические, любовные эмоции, которые позволяют ей чувствовать вашу заботу и любовь. Делайте это в течение нескольких минут, а затем…

Шаг 3. Вернитесь к грубой страсти

Обхватите ее талию и целуйте ее более страстно, тесно прижимаясь к ней. Дышите глубже, она последует за вами. Откиньте ее голову назад, снова потянув рукой за волосы и «поглотите» ее шею своими губами и ртом.

Шаг 4: Поднимите ее и бросьте на кровать

Буквально поднимите ее с пола, хватая за бедра и обернув ее ноги вокруг вашей талии. Теперь подойдите к своей кровати и (мягко) «бросьте ее» на нее. Если вы не можете этого сделать, не рискуя получить травму, положите ее на пол, а затем подтолкните на кровать.

Теперь лягте на нее и продолжайте целовать ее, тяжело дыша. Затем…

Шаг 5: Вернитесь к романтике

Перестаньте дышать тяжело. Замедлитесь. Посмотрите в глаза и скажите, как она великолепна. Мягко поцелуйте ее вдоль шеи, покусывая мочку уха. Вдохните аромат ее волос и скажите, как она вкусно пахнет.

Балуйте ее в течение нескольких минут, а затем вернитесь к «грубости». Разведите ее ноги, встаньте между ними и потрите своим достоинством о нее. Подвигайтесь на ней туда-обратно несколько раз.

Шаг 6: Наполовину оголитесь

Обнажитесь до нижнего белья. Оба.

Теперь вернитесь к ней и медленно тритесь об ее самое интимное место через одежду. А потом…

Шаг 7: Снова включите грубость

Обхватите ее за шею. Убедитесь, что вы не душите ее.

Шаг 8: Пусть она знает, что ее любят

Вернитесь к романтичной стороне: отведите руку от ее шеи и нежно поцелуйте ее в том же месте, где она только что чувствовала вашу руку.

Этот трюк работает невероятно хорошо, потому что вы сначала проявляете себя как сильного, уверенного в себе человека, а потом показываете ей, что она в безопасности.

Шаг 9: Начните дразнить ее медленным сексом

Когда вы наконец войдете в свою девушку, она будет мокрой и изнывающей от желания. Это тот момент, когда многие парни чрезмерно возбуждаются и бросаются «долбать» девушек, словно отбойный молоток. Не совершайте эту ошибку.

Секс в медленном режиме усиливает возбуждение. Введите в нее только свою головку, затем вытащите член и потритесь им о ее клитор.

Прежде чем вернуться в нее, прижмитесь к ее отверстию. Она будет предугадывать ваш вход и жаждать его больше, когда вы оттягиваете его.

Повторите все сначала 10 раз, и она взвоет от желания!

Шаг 10: Дайте это ей грубо

К настоящему времени она будет гореть от желания заполучить вас внутри себя, и, вероятно, попросит вас об этом. Не спеша войдите в нее полностью и дайте минуту, чтобы она ощутила вас глубоко внутри нее, а затем постепенно ускоряйтесь. Переключайтесь между грубым и медленным сексом. Не удивляйтесь, если она кончит всего через несколько минут после проникновения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАинтимлюбовьсексспособы
эксклюзив Limon.ee
мнение
смотри!
галерея и видео
EESTI LAUL 2017
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:06
Десять способов заняться любовью и грубым сексом в одно и то же время
17:50
Возлюбленная Танеля Падара отпраздновала 8 Марта на больничной койке
17:30
Ану Саагим раздвинула ноги перед эстонскими певцами, а те дали ей совет: поцелуй без усов - как яйца без соли!
17:08
Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку
16:40
«Мужик в лифчике»: на Волочкову обрушился шквал критики за фото в бикини (1)
16:21
Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату (1)
16:16
Странные вещи, которые женщины делают после секса
16:09
Шокирующее фото: Шурыгина курит вместе с отцом в курилке на «Пусть говорят» (1)
15:47
Ты обладаешь сверхспособностями? Тогда эстонская «Битва экстрасенсов» ждет именно тебя!
15:30
Совсем другой человек: беременную Анастасию Стоцкую не узнать в новом образе
15:15
Ученые назвали восемь болезней, которые отражаются на лице человека (2)
15:05
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы
14:59
Решение суда: вот какие меры применили к жене Караченцова за аварию в пьяном виде
14:28
Шокирующие фото без ретуши: вот как на самом деле выглядят ягодицы Эшли Грэм
14:14
Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа (1)
13:47
Медсестра уснула прямо на кресле в салоне… Стилист увидела ее обувь и решила сделать это фото (2)
13:27
Мэрилин Керро: вот почему нельзя фотографировать спящих людей!
13:05
Нет слов! Сексуальная звезда Голливуда растолстела до неузнаваемости
12:58
Будьте осторожны! Именно эти женщины с наибольшей вероятностью изменят вам
12:45
Вот как она нас любит: не попавшая на «Евровидение» от Эстонии певица Керли сбежала в США
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

17:47
Видео: съедобный самосвал на пульте управления поразил интернет
17:34
Почему живущих за рубежом русских женщин принимают за проституток (1)
17:16
Врачи назвали десять полезных на ночь продуктов
16:50
То, что сделала эта азиатская девушка, действительно шокирует! Сила макияжа или перебор?
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(4)
Шокирующее фото: Шурыгина курит вместе с отцом в курилке на «Пусть говорят»(1)
Будьте осторожны! Именно эти женщины с наибольшей вероятностью изменят вам
Решение суда: вот какие меры применили к жене Караченцова за аварию в пьяном виде
Топ комментариев
Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне (фото)(20)
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(12)
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(5)
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(4)
CмотриЦеликом
Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина

Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина (1)

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (5)

7. мар
Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисавидеогороскопдевушкаевровидениеженщинажизньзвездыкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурсконцертлюбовьмартпевицаплатьеприемроссиясекссмотриснимокталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees