Десять способов заняться любовью и грубым сексом в одно и то же время

Шаг 1: Начните со страстного поцелуя

Скользните своей рукой от ее спины до шеи. Проведите пальцами по ее волосам (ближе к коже) и возьмите волосы в кулак. Осторожно потяните за них назад, чтобы она отклонилась и открыла свою шею и начните целовать ее, пишет Soulpost.ru.

Шаг 2. Переключитесь в режим занятий любовью

Отпустите ее волосы и замедлитесь. Отодвиньтесь от ее тела на секунду. Мягко обхватите ее лицо своими ладонями и приблизьте к себе, сказав, что она очень красивая.

Поцелуйте ее и скажите, как сильно вы любите целовать ее мягкие губы. Теперь вы стимулируете ее романтические, любовные эмоции, которые позволяют ей чувствовать вашу заботу и любовь. Делайте это в течение нескольких минут, а затем…

Шаг 3. Вернитесь к грубой страсти

Обхватите ее талию и целуйте ее более страстно, тесно прижимаясь к ней. Дышите глубже, она последует за вами. Откиньте ее голову назад, снова потянув рукой за волосы и «поглотите» ее шею своими губами и ртом.

Шаг 4: Поднимите ее и бросьте на кровать

Буквально поднимите ее с пола, хватая за бедра и обернув ее ноги вокруг вашей талии. Теперь подойдите к своей кровати и (мягко) «бросьте ее» на нее. Если вы не можете этого сделать, не рискуя получить травму, положите ее на пол, а затем подтолкните на кровать.

Теперь лягте на нее и продолжайте целовать ее, тяжело дыша. Затем…

Шаг 5: Вернитесь к романтике

Перестаньте дышать тяжело. Замедлитесь. Посмотрите в глаза и скажите, как она великолепна. Мягко поцелуйте ее вдоль шеи, покусывая мочку уха. Вдохните аромат ее волос и скажите, как она вкусно пахнет.

Балуйте ее в течение нескольких минут, а затем вернитесь к «грубости». Разведите ее ноги, встаньте между ними и потрите своим достоинством о нее. Подвигайтесь на ней туда-обратно несколько раз.

Шаг 6: Наполовину оголитесь

Обнажитесь до нижнего белья. Оба.

Теперь вернитесь к ней и медленно тритесь об ее самое интимное место через одежду. А потом…

Шаг 7: Снова включите грубость

Обхватите ее за шею. Убедитесь, что вы не душите ее.

Шаг 8: Пусть она знает, что ее любят

Вернитесь к романтичной стороне: отведите руку от ее шеи и нежно поцелуйте ее в том же месте, где она только что чувствовала вашу руку.

Этот трюк работает невероятно хорошо, потому что вы сначала проявляете себя как сильного, уверенного в себе человека, а потом показываете ей, что она в безопасности.

Шаг 9: Начните дразнить ее медленным сексом

Когда вы наконец войдете в свою девушку, она будет мокрой и изнывающей от желания. Это тот момент, когда многие парни чрезмерно возбуждаются и бросаются «долбать» девушек, словно отбойный молоток. Не совершайте эту ошибку.

Секс в медленном режиме усиливает возбуждение. Введите в нее только свою головку, затем вытащите член и потритесь им о ее клитор.

Прежде чем вернуться в нее, прижмитесь к ее отверстию. Она будет предугадывать ваш вход и жаждать его больше, когда вы оттягиваете его.

Повторите все сначала 10 раз, и она взвоет от желания!

Шаг 10: Дайте это ей грубо

К настоящему времени она будет гореть от желания заполучить вас внутри себя, и, вероятно, попросит вас об этом. Не спеша войдите в нее полностью и дайте минуту, чтобы она ощутила вас глубоко внутри нее, а затем постепенно ускоряйтесь. Переключайтесь между грубым и медленным сексом. Не удивляйтесь, если она кончит всего через несколько минут после проникновения.