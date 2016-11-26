Мэрилин Керро: вот почему нельзя фотографировать спящих людей?

По словам эстонской ведьмы, спящих людей нельзя фотографировать. На это есть весомые причины, пишет Esotericblog.ru.

Мэрилин Керро считает, что во время сна люди очень уязвимы. Ночью душа покидает тело, и тогда человек становится слабым и беззащитным. На снимке спящий может быть запечатлен без своей души. А фотографии, как утверждает Мэрилин Керро, обладают особой энергетикой, которая способна влиять на жизни людей. Если фото спящего человека попадется на глаза недоброжелателей, а что еще хуже, в руки темных магов, то человек со снимка может получить колоссальный вред своему здоровью, личной жизни и карьере.

Души на фотографии не будет, а значит, фотоаппарат запечатлеет человека без его защиты. Если долгое время хранить подобное фото, то можно навлечь на себя массу неприятностей. Мэрилин Керро рекомендует не фотографировать спящих людей. Но если все же снимок был сделан, то от него необходимо срочно избавиться. Для этого следует закопать его или сжечь, предварительно зачитав над ним любую молитву о спасении или здоровье.

Кроме того, если человека сфотографировать спящим, то таким образом можно навлечь на него смерть. Мэрилин рассказала о старинном поверье, согласно которому, люди раньше часто фотографировали (а до появления фотоаппаратов рисовали) умерших людей, чтобы оставить последнюю память о них. Сон в каком-то понимании — это маленькая смерть. Тем самым, снимая спящего на фотоаппарат, можно ненароком навлечь на него непоправимую беду.

Стоит напомнить, что Мэрилин Керро когда-то в прошлом работала фотомоделью. Уже тогда она с особой осторожностью относилась к своим фотографиям и отказывалась от некоторых фотосессий, которые по ее мнению, могли нанести вред ее энергетическому полю. Мэрилин не раз подчеркивала то, что фотоснимки наделены особой магией и силой, и чтобы они приносили пользу, позировать нужно только в хорошем настроении. Снимки, на которых человек в плохом расположении духа, в больном состоянии, рядом с неприятными ему людьми или во сне, могут стать причиной внезапных бед в жизни.