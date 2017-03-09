Нет слов! Сексуальная звезда Голливуда растолстела до неузнаваемости

Дженнифер Лав Хьюитт стала матерью во второй раз в конце июня 2016 года. Однако вернуть стройность, по всей видимости, актриса не может до сих пор. На днях папарацци подловили звезду фильма «Сердцеедки» и сериала «Говорящая с призраками» во время выхода из магазина Planet Blue в Лос-Анджелесе.

Она была практически неузнаваема без макияжа. Судя по снимкам, актриса поправилась как минимум на пятнадцать килограммов. Как оказалось, даже больше, передает Woman. Прибавившая в весе почти двадцать килограммов Лав Хьюитт заявила, что это ее нисколько не смущает. «Родив двоих детей, я располнела и больше не выгляжу как модель. Зато теперь я могу назвать себя счастливой. Я ощущаю себя более женственной и худеть не собираюсь», — заявила звезда в одном из интервью.

Фото/ Vida Press

А ведь еще несколько лет назад Дженнифер Лав Хьюитт могла похвастаться точеной фигурой и просто сводящей с ума сексуальностью.

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