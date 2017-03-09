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Мужчина провел в гробу под землей три дня. Причина просто поражает!

Limon.ee
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Джон Эдвардс из Белфаста, Северная Ирландия, планировал сделать кое-что необычное. Он собирался похоронить себя заживо! Когда настал ключевой момент, Джон поцеловал жену и лег в гроб, который опустили в землю. И все же это был необычный гроб - оснащенный системой подачи воздуха, кроватью, электричеством и едой, которой хватило на три дня. Именно это время Джон намеревался провести под землей. Причина поражает!

Джон провел 20 лет своей жизни, употребляя алкоголь и наркотики. В какой-то момент он оказался бездомным и даже хотел покончить с собой. Его лечили в психиатрической клинике, и, к счастью, терапия помогла, пишет Marketium. Не всем друзьям Джона так повезло.

Последние 25 лет своей жизни мужчина не принимал ни алкоголя, ни наркотиков. Он помогал людям, страдающим от зависимостей, которыми когда-то он страдал сам. Вот он и организовал кампанию в поддержку таких зависимых.

Пока Эдвардс был под землей, люди имели возможность связываться с ним, чтобы общаться в прямом эфире в социальных сетях или по телефону.

«Я знаю, что это радикальный шаг, но люди часто говорят мне о том, что хотят покончить с собой или у них есть такие знакомые, — объяснил Джон. — Люди будут общаться со мной, рассказывать о своих проблемах и травмах.

Мой план — поговорить с ними из могилы до того, как они попадут в нее сами. Я хочу дать им надежду.

Люди со всего мира связывались с Джоном, чтобы рассказать свои истории. Это была вдохновляющая кампания, которая затронула многие жизни.  Джон «воскрес», но его дело еще далеко от завершения!

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