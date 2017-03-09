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Раздача цветов 8 марта закончилась для Вильи Тоомаст смачным поцелуем взасос посреди Нымме (ГАЛЕРЕЯ)

Limon.ee
Limon.ee

Члены Партии реформ, Вилья и Таймо Тоомаст, умеют удивлять. Парочка заставила трепетать весь район Нымме.

По случаю 8 Марта Вилья и Таймо надели куртки цвета одуванчиков и пошли по району Нымме раздавать желтые тюльпаны.

Чем вся эта история закончилась – смотрите галерею!

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