Вау! 16-летняя дочь Екатерины Стриженовой произвела фурор на балу (фото)

Когда Саша в первый раз вышла на подиум в рамках шоу Беллы Потемкиной, знаменитости сидели в первом ряду и поддерживали ее бурными аплодисментами. Тогда наследница Стриженовых произвела настоящий фурор. А на днях она снова вызвала восхищение у родных и близких. На этот раз Саша блеснула на школьном балу.

A post shared by sasha strizhenova (@strizs) on Mar 7, 2017 at 4:21am PST

В своем микроблоге Стриженова поделилась фотографией, сделанной в особенный для нее день, а также поблагодарила всех присутствовавших на мероприятии. Стоит отметить, что на школьном вечере девушка выглядела очень элегантно и сдержанно. Стриженова примерила восхитительное белое платье с открытыми плечами и дополнила свой образ кружевными перчатками, ниткой жемчуга и бантом в тон.

«Спасибо тем, кто стал частью этих безумных эмоций. Лучшая традиция из года в год! Мы сделали это достойно, спасибо вам, родные», – поделилась девушка.

A post shared by sasha strizhenova (@strizs) on Mar 8, 2017 at 2:35am PST

Наряд Саши Стриженовой напомнил пользователям социальных сетей образ Наташи Ростовой. Неудивительно, ведь бал, в котором принимала участие девушка, был тематическим. Его посвятили девятнадцатому веку. В связи с этим ученицы гимназии надели изысканные платья в пол, а молодые люди выбрали нарядные фраки. К слову, школа, в которой учится Стриженова, регулярно организует подобные мероприятия.