Звезды в небе горят! Впервые в Таллинне выступит Юлианна Караулова

Юлианна Караулова – молодая талантливая певица, обладательница великолепного голоса и запоминающейся харизмы, за несколько лет превратившаяся из перспективной «фабричной» звездочки в ярчайшую звезду российского музыкального небосклона. Сольный проект Юлианны – это яркая музыка, наполненная драйвом, хорошим настроением и позитивными эмоциями. Под легкие, запоминающиеся треки хочется танцевать, улыбаться, погружаться в приятные воспоминания и чувствовать себя по-настоящему счастливым!

Юлианна Караулова/ Промо

Юлианна Караулова родилась в Москве. Заниматься музыкой начала в раннем детстве. И уже в 16 лет стала участницей проекта «Фабрика Звезд-5» под руководством Аллы Пугачевой.

По окончании проекта Юлианна вошла в состав группы «Нэцке», которая быстро распалась, затем поступила на факультет эстрадно-джазового вокала Российской академии музыки им. Гнесиных, который окончила с отличием. В 2014 году она получила второе высшее образование, отучившись на продюсерском факультете той же академии.

В 2011 году певица присоединилась к популярной группе 5sta Family. При ее непосредственном участии был записан дебютный альбом коллектива «Зачем», а песня «Вместе мы» сразу же зазвучала на ведущих радиостанциях страны, а позже получила «Золотой Граммофон».

Юлианна Караулова /Промо

В настоящее время Юлианна активно занимается сольной карьерой. Весной 2015 года она выпустила сингл «Ты не такой», слова и музыку к которому написала Бьянка. Песня быстро попала в активные ротации радиостанций страны и возглавила чарты iTunes.