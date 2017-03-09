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Звезды в небе горят! Впервые в Таллинне выступит Юлианна Караулова

Limon.ee
Limon.ee
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Уже совсем скоро, 5 апреля, в концертном доме Nordea впервые выступит российская суперзвезда Юлианна Караулова со своим сольным концертом в рамках тура «Чувство Ю».

Юлианна Караулова – молодая талантливая певица, обладательница великолепного голоса и запоминающейся  харизмы, за несколько лет превратившаяся из перспективной «фабричной» звездочки в ярчайшую звезду российского музыкального небосклона. Сольный проект Юлианны – это яркая музыка, наполненная драйвом, хорошим настроением и позитивными эмоциями. Под легкие, запоминающиеся треки хочется танцевать, улыбаться, погружаться в приятные воспоминания и чувствовать себя по-настоящему счастливым!

Юлианна Караулова/ Промо

Юлианна Караулова  родилась в Москве. Заниматься музыкой начала в раннем детстве.  И уже в 16 лет стала участницей проекта «Фабрика Звезд-5» под руководством Аллы Пугачевой.

По окончании проекта Юлианна вошла в состав группы «Нэцке», которая быстро распалась, затем поступила на факультет эстрадно-джазового вокала Российской академии музыки им. Гнесиных, который окончила с отличием. В 2014 году она получила второе высшее образование, отучившись на продюсерском факультете той же академии.

В 2011 году певица присоединилась к популярной  группе 5sta Family. При ее непосредственном участии был записан дебютный альбом коллектива «Зачем», а песня «Вместе мы»  сразу же зазвучала на ведущих радиостанциях страны, а позже получила «Золотой Граммофон».

Юлианна Караулова /Промо

В настоящее время Юлианна активно занимается сольной карьерой. Весной 2015 года она выпустила сингл «Ты не такой», слова и музыку к которому написала Бьянка. Песня быстро  попала в активные ротации радиостанций страны и возглавила чарты iTunes.

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