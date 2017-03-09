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А вы сможете отыскать здесь котенка? Не все так просто!

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Предлагаем вам немножечко отдохнуть и потратить пару минут на прохождение этого увлекательного задания, передает Маркетиум

От вас требуется только порция внимания и сосредоточенности. Вам нужно посмотреть на картинку и отыскать спрятанного котенка. Учтите, все не так просто, как может показаться на первый взгляд! Готовы? Тогда начнем!  

Фото:   Маркетиум

Как видите, в этой загадке есть небольшая ловушка, но она все равно не делает задание очень сложным. Такие головоломки полезны, потому что они не занимают много времени, но при этом позволяют потренировать внимательность. Надеемся, что вы справились! А если нет, смотрите ПОДСКАЗКУ!

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