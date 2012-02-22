Настя Задорожная опубликовала эротическое фото и заявила, что ей неловко за мужчин

В подписи к фотографии артистка рассказала, что ей "неловко за мужчин". Своё ощущение она объяснила тем, что сегодня большинство поздравлений с Международным женским днём приходят на её телефон от женщин, а не от представителей сильного пола, пишут Argumentiru.com.

Задорожная отметила, что это "не нормально" и призвала мужчин активизироваться и прилагать больше усилий. "Странная сегодня ситуация. Мой телефон атакован поздравлениями девочек с "девочковым" праздником! Как будто каждая девочка волнуется за всех остальных, что вдруг никто не поздравит, хоть подружка поддержит. Мальчики - атас! Сегодня как никогда рвите пятую точку! Это ненормально! Чтоб благоухало через край и сию секунду. Прям неловко за мужиков ей богу", - написала она.