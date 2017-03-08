Вот это сюрприз! Вы ее долго ждали — и вот, наконец, она в Таллинне!

Невероятное по своему музыкальному и эмоциональному контенту шоу певицы LOBODA, прежде всего, создано для тех, кто не хочет сидеть весь вечер в кресле, а готов зажечь танцпол вместе с энергичной артисткой. А она, тонкая и чувственная, но при этом сильная и свободная, покорит твое сердце снова и снова, заставив переживать, любить и ненавидеть, жить на одном дыхании, умирать и снова возрождаться.

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Концерт, в который войдут громкие хиты артистки, а также абсолютно новые песни, станет грандиозным событием в культурной жизни столицы.

Новая команда, хореографические постановки мирового уровня, неожиданные световые решения и огромное количество творческих сюрпризов ждут всех поклонников певицы 12 мая в концерт-холле СatHouse.

Приходите чтобы услышать все хиты в исполнении мегапопулярной LOBODA!

Ждем тебя на концерте!

✴ ♫ DJ Bell ✴

✴ ♫ DJ Max Mihaljoff ✴

Продажа билетов в кассах Piletilevi, на заправках Statoil и в инфо-пунктах Prisma, Selver, Rimi.

NB! Количество билетов ограничено!

NB! Мероприятие с возрастным ограничением 18+!

NB! На дверях strong style & face control!

Дополнительная информация и заказ VIP-столов: +372 530 00 530.