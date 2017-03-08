Спеши и выиграй! Мы начинаем розыгрыш билетов на кинокомедию «Везучий случай!»

Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.

Фильм в кинотеатрах с 24 марта 2017, а сейчас вы можете стать участником розыгрыша билетов на показ фильма в кинотеатре Coca Cola Plaza.

Для участия в розыгрыше ответьте на вопросы,

1. Благодаря какой телеигре стали известны зрителям актеры фильма Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и другие? (Дом 2, Голос, КВН);

2. Какое телешоу в настоящее время суперпопулярно благодаря, в том числе, актерам фильма? (Уральские пельмени, Лучше всех, Что, Где, Когда);

3. Режиссером какой комедии был сценарист фильма Жора Крыжовников? (Горько!, Горько! 2, Самый лучший день);

Для участия в розыгрыше пришлите письмо с ответами по адресу igra@tespi.ee, указав в ТЕМЕ письма ключевое слово Случай. В письме укажите свое имя и номер телефона. Победители получат по 2 билета на один из сеансов (по выбору победителя) в кинотеатре Coca Cola Plaza с 24 марта по 6 апреля.