СМИ: Скарлетт Йоханссон подала на развод

Актриса подала документы в Верховный суд Манхэттена 7 марта, заявив, что ее брак «безнадежно разрушен». Она также попросила основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле, передает Korrespondent.

«Он хочет поехать во Францию со своей дочерью, а Йоханссон путешествует немного. Это будет интересный процесс», – цитирует издание адвоката Дориака Нарольда Мэйерсона. Йоханссон и французский журналист Дориак поженились в 2014 году вскоре после рождения дочери, два месяца назад голливудская звезда сообщила о расставании с Дориаком минувшим летом.