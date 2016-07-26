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Ольга Бузова завидует замужним парам

Limon.ee
Limon.ee
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Недавно разведенная ведущая Ольга Бузова решила поздравить в своем микроблоге девушек с Международным женским днем. В поздравлении она сделала откровенное признание: телеведущая завидует замужним.

По словам Ольги Бузовой, она накануне посетила универмаг, в котором увидела, как мужчины выбирают своим возлюбленным цветы, косметику и украшения. Ей понравилось наблюдать за этим, но, как она заявила, на 8 Марта она осталась одна. Звезда завидует тем, кто проведет праздник вместе со своей второй половинкой. Ольга Бузова поблагодарила своих подруг, которые не дают ей полностью погрузиться в мысли об одиночестве. 

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