Ольга Бузова завидует замужним парам

По словам Ольги Бузовой, она накануне посетила универмаг, в котором увидела, как мужчины выбирают своим возлюбленным цветы, косметику и украшения. Ей понравилось наблюдать за этим, но, как она заявила, на 8 Марта она осталась одна. Звезда завидует тем, кто проведет праздник вместе со своей второй половинкой. Ольга Бузова поблагодарила своих подруг, которые не дают ей полностью погрузиться в мысли об одиночестве.