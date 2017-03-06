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Просто дива! Кети Топурия показала тело в «юбке-невидимке»

Limon.ee
Limon.ee
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Поклонники одобрили выбор популярной российской певицы. Абсолютно прозрачная юбка в сочетании с необычной прической вызвала море виртуальных оваций. Кети Топурия уже получила звание «Дивы из «Пятого элемента», пишет TVNet.

Известная своим нетривиальным вкусом в одежде Кети Топурия побаловала поклонников в Instagram новыми снимками. Певица сделала выбор в пользу прозрачных тканей. Облачаться в прозрачные платья в новом сезоне законодатели моды не рекомендуют, называя это «перевернутой страницей». Однако на смену устаревшим гипюровым нарядам пришел новый тренд – абсолютно прозрачные юбки.

Участница группы «А-Студио» на себе ощутила веяние моды, примерив новую юбку в пол. Певица рассказала, что намерена показаться на сцене «во всей красе» во время своего выступления в Кремле. Кети пока только выбирает сценические образы, готовится к концерту и балует своих поклонников в социальной сети первыми снимками с примерки.

Смелый шаг в выборе «кремлевского» наряда певица сделала под чутким руководством своего любимого дизайнера Александра Артюнова. Разумеется, девушка добавила в образ немного классического стиля, надев под юбку светлый боди с надписями «Вечность», «Любовь», «Нежность».

Большое внимание певица, как всегда, уделила прическе. Стилист создал на голове настоящее творение с пучком, разделенным двумя длинными косами. Пользователи Instagram не остались равнодушными к новому образу любимой певицы

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкэти топуриянарядюбка
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