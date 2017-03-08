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Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина
8. Март 2017 14:30
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Депутат Рийгикогу Райнер Вакра поздравил женщин Эстонии стихами Пушкина.
Депутат Рийгикогу Райнер Вакра поздравил женщин Эстонии стихами Пушкина.
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