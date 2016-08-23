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Десять стран, которые отчаянно хотят, чтобы у людей было больше секса

Limon.ee
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Существует несколько вещей, которые влияют на будущую жизнеспособность страны. Демографы утверждают, что это коэффициент фертильности, который составляет чуть более двух детей на одну женщину, чтобы поддерживать «замещающую фертильность» — когда рождаемость превышает смертность.

Но из-за определенных культурных и экономических факторов только половина из 224 стран мира сталкивается с замещающей фертильностью. Поэтому страны всячески поощряют людей к сексу и рождению детей. И вот как они это делают, пишет Soulpost.ru.

Дания

У небольшой скандинавской страны такой низкий уровень рождаемости — 1,73 ребенка на одну женщину — что датская туристическая компания Spies Rejser придумала гениальный стимул, чтобы убедить женщин забеременеть.

Во-первых, она предложила предоставить детские принадлежности, которых хватит на три первых года жизни ребенка, парам, которые задумали отпуск, заказанный в компании. Кроме того, компания запустила рекламу под названием «Сделай это для мамы», поощряющая пар делать детей во время поездок, чтобы подарить их матерям долгожданного внука.

Россия 

Страна переживает демографический шторм. Мужчины умирают молодыми. ВИЧ / СПИД и алкоголизм наносят вред стране. И у женщин нет детей.

Проблема встала настолько остро, что в 2007 году Россия объявила 12 сентября официальным Днем зачатия. В День зачатия люди получают выходной, чтобы сосредоточиться на том, чтобы завести детей. Женщины, которые рожают ровно девять месяцев спустя, 12 июня, выигрывают холодильник.

Япония 

Уровень рождаемости в Японии падает с 1975 года. Чтобы компенсировать эту многолетнюю тенденцию, в 2010 году группа студентов из Университета Цукубы представила Йотаро — ребенка-робота, который позволяет парам ощутить себя родителями. Если мужчины и женщины начинают думать о себе как о потенциальных отцах и матерях, ученики теоретизируют, они будут эмоционально готовы стать родителями в реальности.

Румыния

1960-е годы в Румынии были опасным временем для пар. Рост численности населения оставался на том же уровне, побуждая правительство ввести 20-процентный подоходный налог для бездетных пар и реализовать положения, которые делают развод практически невозможным.

Идея заключалась в следующем: если вы не вносили вклад в коммунистическое государство, создавая будущих рабочих, вам приходилось вкладывать вместо этого деньги.

1980-е годы были ненамного лучше, женщины столкнулись с вынужденными гинекологическими обследованиями, которые проводились «демографическими командными подразделениями» для обеспечения беременности. Когда в 1989 году сменилось румынское руководство, жестокая политика окончательно рухнула. Но коэффициент рождаемости остался низким — 1,31 ребенка на одну женщину.

Сингапур 

В Сингапуре самый низкий уровень рождаемости в мире — всего 0,81 ребенка на одну женщину.

9 августа 2012 года правительство Сингапура провело «Национальную ночь», мероприятие, спонсором которого выступила компания Mentos, для поощрения супружеских пар «проявить свой патриотизм».

Страна также установила предел количества небольших однокомнатных квартир, доступных для аренды, чтобы поощрять людей к совместному проживанию и, по-видимому, к размножению.

Каждый год правительство тратит около $1,6 млрд на программы, побуждающие людей заниматься сексом.

Южная Корея 

В третью среду каждого месяца южнокорейские офисы выключают свет в 19:00. Этот день считается Днем семьи.

С коэффициентом фертильности всего 1,25 ребенка на женщину страна предпринимает все возможные шаги для поощрения семейной жизни, предлагая денежные стимулы семьям, имеющим более одного ребенка.

Индия 

У Индии в целом нет проблем с фертильностью — соотношение страны в 2,48 ребенка на женщину значительно превышает уровень замены.

Но число парсов в индийском сообществе сокращается —  с 114 000 человек в 1941 году до всего лишь 61 000 в 2001 году, согласно переписи 2001 года.

Эта проблема привела к серии провокационных рекламных роликов в 2014 году, в том числе: «Будьте ответственны — не используйте сегодня презерватив». Другое видео ориентировано на мужчин, живущих с мамой, гласит: «Разве не пора расстаться со своей мамой?»

Похоже, реклама работает: по последним данным, население парсов увеличилось до 69 000 человек.

Италия

С коэффициентом фертильности 1.43 Италия предприняла противоречивые меры, чтобы побудить граждан иметь больше детей. В стране запущена серия социальных роликов, напоминающих итальянцам о том, что их время может внезапно выйти, и дети не появятся из ниоткуда.

«Красота не знает возраста, фертильность – да», — говорится в одном объявлении. «Займись делом! Не жди аиста», — гласит другое видео. Пары не поняли посыла, поэтому ситуация не улучшилась.

Гонконг 

С коэффициентом рождаемости всего в 1,18 детей на одну женщину Гонконг сталкивается с той же проблемой, что и многие промышленно развитые страны: без достаточного количества молодых людей на замену стареющих граждан, население сокращается, а экономический рост замедляется.

В 2013 году страна предложила раздавать денежные пособия парам, чтобы побудить их иметь детей. Идея была позаимствована у Сингапура, где родители получают «детский бонус» в размере около $4400 за первых двух детей и $5900 за третьего и четвертого ребенка. Но в Гонконге этот план так и не прижился.

Испания 

Показатели рождаемости в Испании ползут вниз, а уровень безработицы растет: около половины молодых людей не имеют работы. Это второй по величине показатель в Европе, после Греции.

Для борьбы с тревожными тенденциями испанское правительство наняло специального уполномоченного Эдельмиру Баррейру в январе 2017 года. Ее первыми задачами являются поиск причин этой тенденции и разработка макроэкономических стратегий для изменения ситуации.

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