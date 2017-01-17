Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee

Знаку Овен выпала карта «Романтические чувства». Данная карта послана вам как указание следовать сердечным порывам. Влюбленность и чувство глубокой симпатии могут возникнуть совершенно внезапно, когда вы совсем не ожидаете этого. Возможно, вы встретите или уже встретили того человека, который заставил ваше сердце затрепетать.

Мужчинам карта советует проявить активность в завоевании дамы своего сердца. Смело принимайтесь за дело, заигрывайте, приглашайте на свидание, используйте любые возможности продемонстрировать свои чувства.

Тем, кто сейчас одинок, эта карта советует сделать все необходимое для привлечения любви. Первым делом следует создать романтический настрой у себя в душе. Для этого очень важно настроиться на позитив и убрать тревогу. Побалуйте себя этой весной, сделайте что-нибудь приятное для себя, займитесь любимым делом. Вы можете посетить массажный салон, купить себе подарок или посмотреть фильм про любовь.

Чем чаще вы будете повторять аффирмацию "я чувствую, что меня любят", тем быстрее сила вашего притяжения привлечет к вам любимого человека.

Сейчас наступает то время, когда вам нужно начать обращать больше внимания на новых знакомых. Наверное, вы хорошо знаете, что очень важно чаще посещать места, где можно встретить потенциальных партнеров для отношений.

По карте «Не бойтесь влюбиться» у Тельцов есть все шансы этой весной встретить свою вторую половинку или же улучшить уже существующие отношения. Откройте свое сердце, чтобы отдавать и получать любовь во всех ее проявлениях. Не бойтесь любить и быть любимыми! Если вы, наученные горьким опытом прежних любовных отношений, защищаете свое сердце от травм, то пришла пора сбросить груз прошлых обид. Помните, что в вашу жизнь придет лишь столько любви, сколько вы готовы принять.

Если вы возвели вокруг своего сердца заградительную стену, то как любовь сможет через нее пробиться? Закрытое сердце отталкивает людей. Доверьтесь своей способности интуитивно оценивать достоинства других людей. Откройте свое сердце тем людям, кто заслуживает доверия. Этой весной в вашу жизнь могут войти ласковые, добрые, заботливые люди.

Близнецам выпала карта «Вторая половинка». Возможно, вы уже встретили или скоро встретите того человека, которого рисовали в своих мечтах. Не исключено, что вы с ним уже когда-то встречаетесь. Однако вы можете не осознавать или не в полной мере использовать потенциал этого человека и ваших отношений.

Иногда вы можете проглядеть человека, посланного вам судьбой, потому что он не соответствует вашим представлениям о том, как должен выглядеть или вести себя ваш идеальный партнер. Подумайте, кто бы это мог быть.

Людям под знаком зодиака Рак карта «Не жалейте усилий» указывает на необходимость предпринять ряд активных действий для обретения счастья в любви. Эта карта призвана подтолкнуть вас к совершению какого-то важного шага в личных отношениях. Большая любовь стоит того, чтобы предпринять шаги, которые вы должны сделать.

Вы получили эту карту, потому что некоторые действия с вашей стороны сейчас очень нужны. Вселенная открывает вам двери, вам только стоит войти в них. Если вы попросите о духовной поддержке у своего Ангела-Хранителя, то вы ее получите. Часто эта помощь приходит через интуитивное руководство, которое может выражаться в повторяющихся чувствах и мыслях. Вы можете иметь ощущение, что вам следует предпринять сейчас. Вы можете попросить своих Духовных Покровителей дать вам мотивацию, мужество, время и энергию, чтобы предпринять эти нужные действия. Знайте, что каждый из этих шагов на вашем жизненном пути приблизит вас к большой любви.

Для Львов выпала карта «Родственная Душа». Эта карта говорит о том, что сейчас вы состоите в отношениях с человеком, которого вы знали в одной из прошлых жизней. Возможно, вы уже встретили вашу вторую половинку или очень скоро встретите свою родственную душу. Подтверждением того, что вы были знакомы гораздо раньше этой жизни, может быть ощущение давнего знакомства и комфорта, которое вы испытываете, находясь рядом друг с другом.

Так же как и у всех нас, у вас много родственных душ, с которыми вас объединяют духовная связь и общий жизненный путь. Воплощение родственных душ совершается с целью свести их для совместного духовного и личностного роста.

Если вы на данный момент одиноки, эта карта указывает на возможную встречу с ваше второй половинкой. В таких случаях она подтверждает, что эта встреча обязательно произойдет. Нередко нужным вам человеком оказывается тот, с кем вы уже знакомы. Несмотря на то, что искра романтического чувства не проскочила между вами с первого раза, вам представится другая возможность вместе исследовать тайны страсти.

Знаку Дева карта «Притяжение» говорит о том, что вы обладаете магнетической силой притяжения. Сила вашего притяжения этой весной достигнет максимума.

Для увеличения количества любви в вашей жизни лучше использовать притяжение, чем напряженные усилия. Позвольте себе маленькие удовольствия, которые приносят большую радость. Как можно чаще повторяйте вслух, что у вас есть все, что нужно для любви, и что вас любят. Рисуйте в своем воображении яркие картины романтических отношений с замечательным партнером. Старайтесь как можно лучше заботиться о себе и следуйте за своей интуицией. Ваше очарование приведет в действие закон притяжения и привлечет к вам любовь.

На весну Весам выпала карта «Очень скоро». Эта карта задает вам вопрос: «Чего вы хотите на самом деле?». Этот вопрос требует очень четких и конкретных ответов. Ведь вы получите именно то, что заказали у Вселенной. Вселенная выслушивает ваши мысли и чувства, связанные с личной жизнью. Она доставляет вам все, что вы просили.

Если вы мечтаете о заботливом и чутком партнере, но продолжаете встречаться или выбирать недостойных вас людей, то не стоит удивляться происходящему. Это происходит из-за того, что вы не смогли определиться с тем, что вам на самом деле нужно. Если вы согласны на то, как к вам относятся сейчас, то вас это вполне устраивает. Доверьтесь своим чувствам и самостоятельно решите, что для вас лучше.

Люди знака Скорпион могут себе позволить немного пофлиртовать. Оживите ваши отношения. Карта «Игривость» советует пофлиртовать, поиграть друг с другом. Эта карта хочет помочь вам весной снова полюбить жизнь и призывает вас наслаждаться ею. Путь к этому наслаждению вам укажет дух радости и приключений. Когда вы в последний раз от души веселились? Если вы этого не помните, значит, вам давно пора включить в свое расписание время для развлечений.

Время, посвященное развлечениям и хобби, не будет потрачено зря. Оно поможет восстановить вам запасы энергии и поднять настроение.

Игры играют важную роль в серьезных отношениях. Они позволяют партнерам надолго сохранить замечательное ощущение свободы, которое они испытывали в период ухаживания. Почаще устраивайте романтические вечера со своим партнером и старайтесь по очереди придумывать совместные активные развлечения.

Стрельцов карта «Стоит подождать» предупреждает об опасности потерять голову от любви. Возможно, стоит подождать вступать в близкие отношения слишком рано, когда вы как следует не узнали друг друга. Формирование серьезных отношений требует терпения, поскольку в этом процессе задействовано множество факторов.

Следуйте своей интуиции и знайте, что всему свое время. Вам остается только прислушиваться к своей интуиции и выполнять ее указания, даже если они кажутся вам никак не связанными с вашим желанием.

Знаку Козерог выпала карта «Не пытайтесь контролировать». Позвольте вашим отношениям развиваться естественным образом. Любые ваши попытки контролировать других людей или внешние обстоятельства будут приносить разочарования. В жизни полно моментов, когда вам следует брать управление на себя, но ваша нынешняя ситуация к ним не относится.

Стремление контролировать ход событий порождается страхом того, что другие не оправдают ваших ожиданий. Однако сейчас не время брать управление ситуацией в свои руки. Знайте, что всему есть свое время. Если ваш партнер не торопится брать инициативу в свои руки или предпринимать какие-то активные действия, значит ему это, по крайней мере, сейчас не надо. Если ему это не надо, то и вам, поверьте, уж тем более.

Для знака зодиака Водолей — карта «Религиозные факторы». Эта карта указывает на то, что духовные ценности могут играть не слишком заметную, но все-таки важную роль в любовной сфере. Возможно, вы хотите найти партнера, который будет разделять ваши убеждения. Если вашего нынешнего партнера мало интересует духовная сфера и его убеждения существенно отличаются от ваших, это может быть причиной возникновения неприятного чувства неудовлетворенности.

Некоторые могут испытывать давление родственников при выборе партнера. Культурные и религиозные различия могут стать причиной разногласий и конфликтов между любящими людьми. Решите, с какими факторами вы согласны мириться в отношениях с любимым человеком и какие требования к партнеру будут для вас приоритетными. Вас может устроить вариант, когда любимый человек будет исповедовать важные для вас духовные принципы. Например, такие как прощение, милосердие, доброта. Эти принципы хоть и не будут принадлежать к вашей религиозной конфессии, но будут удовлетворять вашим потребностям.

Этой весной вашим партнером может стать человек из другой страны.

Для Рыб карта «Свадьба». Эта карта благоприятна для помолвки и бракосочетания. Если вы сейчас без пары, то карта указывает на возможность встретить своего будущего партнера на всю жизнь или просто предвещает новый роман. Если вы состоите в отношениях, то этой весной хорошо бы узаконить ваши отношения.

Если вы не состоите в браке сейчас, то, возможно, хотите вступить в брак и с нетерпением ждете этого. Для некоторых людей, эта карта может означать скорое вступление в брак. С другой стороны, карта советует на данный момент наслаждаться жизнью и не беспокоиться о своем статусе. Все в свое время!

Также карта может означать, что на предстоящей чужой свадьбе вы познакомитесь с новыми интересными людьми и даже можете встретить свою любовь.

Для людей, состоящих в браке, карта советует для улучшения или оживления отношений отправиться в путешествие.