12 вещей, которые делают успешные люди в воскресенье вечером

Но успешные люди делают кое-что, что помогает им избежать воскресной депрессии и настроиться на предстоящую неделю:

1. Они насыщенно проводят время с семьей и близкими.

Успешные люди знают, что в будни они скорее всего будут очень заняты, потому берут от входных по-максимуму, пишет Soulpost.ru.

2. Они планируют веселье.

Это все же воскресенье, потому нужно отдыхать, о работе успеете подумать завтра. Отличный вариант — поход в сауну, бассейн: это будет и развлечение, и отличный отдых перед началом новой недели.

3. Они планируют рабочую неделю.

Когда вы знаете свое расписание, график и дедлайны, это успокаивает: все по плану, минимум суеты.

4. Они тренируются.

Активный отдых, теннис, спортзал, йога. Это отличный способ наверняка избавиться от стресса.

5. Они правильно питаются.

Думаете, выходные на то и созданы, чтобы позволить себе лишнее? А подумайте, как вы питаетесь в рабочие дни? Обычно, именно в будни мы едим что да как попало. Потому на выходные лучше устраивать себе правильное питание, выводить токсины и освежать организм здоровой пищей.

6. Они читают.

Успешные люди стараются каждый день перед сном прочитывать хотя бы несколько страниц книги. Это мало, но лучше, чем ничего.

7. Они отвечают на звонки, сообщения, э-мейлы.

Вечер воскресенья — отличное время, чтобы выдохнуть после всего и ответить всем тем, кому вы не успели в течение недели.

8. Они отключают гаджеты.

Ответив на все звонки и сообщения, отключитесь от внешнего мира. Особенно на ночь, чтобы в эту драгоценную ночь с воскресенья на понедельник ничто не нарушило ваш сон.

9. Они релаксируют.

Просто устройте себе перезагрузку, расслабьте тело и разум.

10. Они помогают другим.

Ничто так не разгружает ум от своих проблем и забот, как помощь другим. Попробуйте стать волонтером — помогать людям, животным.

11. Они думают.

Успешные люди анализируют прожитую неделю, может даже записывают свои мысли, чтобы следующую сделать лучше. Это хорошее эмоциональное высвобождение.

12. Они заканчивают воскресенье на хорошей ноте.

Понедельник наступит так или иначе, потому лучше настроиться на позитивный лад.