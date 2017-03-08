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«Лучшая девушка в СССР»: сексуальное поздравление Ану Саагим с 8 марта восхитит и мужчин, и женщин (видео и галерея)

Limon.ee
Limon.ee

Модельер Диана Арно поздравляет всех женщин Эстонии с 8 марта коллекцией в пастельных тонах и напоминает, что счастливая женщина – лучшая приправа к мужчине.

Фотограф Дмитрий Кнуг сделал видео и фото, запечатлев всеми любимую светскую львицу Ану Саагим и визажиста Реэт Хярмат, а также такого любимого многими красавицами милого шпица.

Смотрите галерею и видео!

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