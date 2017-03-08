Призрак в отеле старого Таллинна испугал звезду «6 кадров»

«Эстонию я очень люблю! Очень красиво, спокойно и уютно у вас. И люди такие приветливые и доброжелательные, всегда помогут, подскажут, даже если ты говоришь по-русски. Это приятно!» – говорит Галина и добавляет, что всегда с радостью приезжает к нам на гастроли.

Впрочем, и публика всегда с нетерпением ждет любимую актрису. Данилова признается, что больше всего ее удивляет, когда после спектакля таллиннские поклонники томятся в ожидании автографов с ее распечатанными фотографиями.

Кадр из спектакля "Мужской род, единственное число"

«Вы знаете, самое смешное, что даже у меня таких снимков нет, а они находят где-то в недрах интернета», – смеется Данилова, которая, надо сказать, никогда не отказывает поклонникам в автографах после спектакля. «Ну а как иначе? – спрашивает звезда «6 кадров» – мы же, актеры, лишь для своих поклонников приезжаем и работаем. Все только для вас и делается, а иначе в этом просто нет смысла».

К спектаклю «Мужской род, единственное число» Данилова испытывает особо трепетные чувства. «Он такой увлекательный и смешной, и знаете, с такой заковырочкой. Мы всегда играем его с большим удовольствием, с любовью, а публика аплодирует стоя. Ну что я говорю, вы и сами все увидите», – говорит Данилова и обещает эстонским зрителям, что в комедийном детективе их ждут забавные моменты и неожиданные сюжетные повороты. Вместе с Даниловой в спектакле сыграет звезда «Возвращения Мухтара» Александр Носик, актриса «Папиных дочек» Мирослава Карпович, Сергей Ефремов, знакомый нам по фильму «Была любовь», и коллега Даниловой по «6 кадрам» Андрей Кайков.

Свой последний приезд в Таллинн Данилова вспоминает с улыбкой. «Вы знаете, вся наша труппа боялась призрака, который, как рассказали, обитает в отеле, где нас поселили. Этот отель находится в средневековой части Таллинна. (Актриса не может вспомнить название отеля, а поскольку в старом Таллинне есть немало зданий, в которых якобы обитают привидения, мы не будем гадать о каком именно из них идет речь – прим. ред.). Нам рассказали, что, по легенде, тут бродит призрак. Мы сначала посмеялись, но вечером никто не хотел лишний раз высунуться из своего номера – на всякий случай. Слава богу, с призраком так встретиться и не удалось, но зато все боялись, да! Хотя нас и заверили, что постояльцев он не обижает», – рассказала Данилова.

Кадр из спектакля "Мужской род, единственное число"

Разумеется, поздравила Галина и всех-всех женщин в Эстонии с 8 Марта. «Счастья, радостей повседневных, мира. А главное любви! Каждой женщине важно чувствовать себя нужной, единственной и любимой, – сказала Данилова, а мужчинам дала совет: не обязательно из кожи вон лезть, придумывая эдакий хитрый подарок своей женщине, им порой достаточно просто внимания: разбудить утром поцелуем, обнять, сказать теплые слова». Кстати, 8 Марта сама Галина никогда особенно не отмечает, хоть с радостью и принимает поздравления.

«В нашей семье 8 Марта – праздник второстепенный, это всего лишь продолжение праздника. Ведь главный для меня праздник – накануне, 7 марта – день рождения моей дочери. Мы всегда красиво отмечаем это событие, в этом году ей исполнилось 16 лет», – говорит Данилова. А на вопрос, какой самый запоминающийся и ценный подарок на Международный женский день она получала, без заминки отвечает: «Это доченька и была! Она ведь вполне могла родиться и 8 марта».