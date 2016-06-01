Ксения Бородина рассказала, как нужно худеть

Теперь в список пострадавших от аферистов попала и телеведущая Ксения Бородина. В СМИ появилась информация о том, что мошенники от имени Ксении продавали некие чудо-средства для похудения. Сама телеведущая рассказала, что ничем подобным она никогда не занималась. После вторых родов она пришла в форму только благодаря спорту и правильному питанию. Ксения считает, что надо заставить себя ходить в спортзал. Без спорта и правильного питания хорошей фигуры не будет. Но иногда и она срывается: например, за день съела три пирожка, потом в ресторане - щавелевый суп и куриный шашлык. И больше до 11 часов ничего. Дома она просто может выпить чай с пирожком, хотя их на ночь тоже нельзя, пишет 7d.org.ua.